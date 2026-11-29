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Vedúce duo nezaváhalo, Trenčín zastavil sériu prehier
Na čele je Poprad s dvojbodovým náskokom, v Prešove zvíťazil 2:0. Tretí Slovan stráca na „kamzíkov“ šesť bodov, ale „belasí“ v nedeľu nehrali a majú zápas k dobru.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Hokejisti Žiliny si v Tipsport lige pripísali štvrté víťazstvo po sebe. V nedeľnom dueli zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 4:0 a udržali sa na 2. mieste tabuľky.
Na čele je Poprad s dvojbodovým náskokom, v Prešove zvíťazil 2:0. Tretí Slovan stráca na „kamzíkov“ šesť bodov, ale „belasí“ v nedeľu nehrali a majú zápas k dobru.
Trenčín ukončil negatívnu sériu prehier, nad Banskou Bystricou zvíťazil 3:2. Na všetkých troch góloch Dukly sa podieľal Miloš Bubela, dva dal a raz asistoval. Trenčín vyhral po sedemzápasovej šnúre prehier, „barani“ naopak nezískali tri body v siedmom stretnutí za sebou.
Košice zdolali v dohrávke 13. kola Nitru 4:2 a potvrdili rastúcu formu, keď zvíťazili v šiestom z uplynulých siedmich zápasov a v neúplnej tabuľke poskočili na štvrté miesto. Nitra je so ziskom 37 bodov šiesta.
Zvolen pod vedením Andreja Kmeča zaknihoval druhé víťazstvo po sebe, Liptovský Mikuláš zdolal 4:2.
Tipsport liga - sumáre
24. kolo:
HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 4. O. Molnár (Kolenič, Katic), 26. Nauš (Uhlík, Marcinek), 33. Kolenič (Nemec, Ďaloga), 60. Ďaloga (Kolenič) – 44. Chyzowski (Sukeľ, Uhrík), 50. Coe (Chovan, Acolatse). Rozhodcovia: Výleta, Synek – Kacej, Vystavil, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 976 divákov.
Zvolen: Klimeš – Jasečko, Ďaloga, Uhlík, Fairbrother, J. Valach, Požgay – Tkáč, Nemec, Kolenič – O. Molnár, Výhonský, Katic – Nauš, Zuzin, Marcinek – Kukos, Bartakovics, Macek
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse – Sukeľ, Šatan, Vojtech – Chovan, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – K. Molnár, Uhrík, Sabadka
HC Prešov – HK Poprad 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 40. J. Urbánek (Mezovský, Jank), 60. Dvořák (Vandas). Rozhodcovia: Lauff, J. Konc ml. - Bezák, Pribula, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1016 divákov.
Prešov: Vyletelka – Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Valent, Belluš, Hodass, Jendroľ – D. Baláž, Keltie Miguel, Archibald – Hamráček, Šimun, T. Faith – Senčák, Rodžers Bukarts, Sedlacek – Chalupa, Kriška, Feranec – Frič
Poprad: Hudáček – Lefebvre, Jank, Mezovský, Brincko, Malina, Nemčík – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Suchý, J. Urbánek, Valigura – Vandas, Kundrik, P. Rychlík – Brath
HK Spišská Nová Ves – Vlci Žilina 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Góly: 56. Čajkovský (Petráš, Gachulinec), 57. Macák (Ritchie, Harris), 58. Petráš (Repčík, Gachulinec), 59. Macák (Harris, Diakov). Rozhodcovia: Kocúr, Krajčík – Hercog, Tichý, vylúčenia: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1543 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse – Húževka, Martin, Žiak, Mack, Groch, Pišoja – Jääskeläinen, Cormier, Martel – Kubat, Šramaty, Lapšanský – Števuliak, Paločko, Kupčo – Frankovič, Hodas
Žilina: Košarišťan – Gachulinec, Čajkovský, Vajko, Miller, Diakov, Gajdoš, Holenda – Repčík, Walega, Petráš – Ritchie, Harris, Macák – Vašaš, Galamboš, Mucha – Juščák, Dej
HK Dukla Trenčín - HC ’05 Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Bubela (Kukuča), 28. Krivošík (Kukuča, Bubela), 50. Bubela (Kukuča, Korenčík) – 25. Šoltés (Zigo), 43. Gron (Drugge). Rozhodcovia: Crman, Čahoj – Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše: Dudáš - Čunderlík (obaja 5 min za bitku), presilovky a oslabenia: 0:0, 1857 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Korenčík, Kršák, Dudáš – Kudrna, Campbell, Descheneau – Bubela, Krivošík, Kukuča – L. Lunter, Šiška, Krajč – Krajčovič, Kalis, Šandor
Banská Bystrica: Gajan – Česánek, Michalčin, Žabka, C. Hults, Fereta, Drugge, Kadyrov – R. Faith, M. Hults, Bondra – Šoltés, Zigo, Sedliačik – Gron, Čunderlík, A. Varga – Kabáč, Tomka, Plančár
dohrávka 13. kola:
HC Košice - HK Nitra 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 7. Jellúš (Bíreš, Mikúš), 13. Liščinský (Panasenko, Baláž), 26. Petrovický (Jellúš, Bučko), 60. Rogoň (Mikúš) - 30. Paulovič (Jackson, Kalman), 59. Chrenko (Rantakari, Krištof). Rozhodovali: Snášel, Moller - Hajnik, Tomáš, vylúčení na 2 min.: 3:7, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3591 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Eperješi, Petrovický, Deyl, Šedivý, Dachnovskij, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Timko, Eliaš, Kiss
Nitra: Marinov (27. Jurusik) - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Okoličány - Kováč, Chrenko, Bajtek - Lašš
tabuľka:
1. Poprad 24 15 3 1 5 81:56 52
2. Žilina 23 14 2 4 3 75:43 50
3. Slovan 23 13 2 3 5 84:57 46
4. Košice 24 13 2 0 9 70:62 43
5. L. Mikuláš 24 11 3 3 7 81:75 42
6. Nitra 24 10 2 3 9 77:66 37
7. S. N. Ves 24 9 4 1 10 73:72 36
8. Trenčín 24 9 2 3 10 60:65 34
9. B. Bystrica 23 6 4 3 10 63:67 29
10. Zvolen 24 6 3 1 14 56:75 25
11. Michalovce 23 5 3 1 14 57:89 22
12. Prešov 24 0 1 8 15 51:101 10
Na čele je Poprad s dvojbodovým náskokom, v Prešove zvíťazil 2:0. Tretí Slovan stráca na „kamzíkov“ šesť bodov, ale „belasí“ v nedeľu nehrali a majú zápas k dobru.
Trenčín ukončil negatívnu sériu prehier, nad Banskou Bystricou zvíťazil 3:2. Na všetkých troch góloch Dukly sa podieľal Miloš Bubela, dva dal a raz asistoval. Trenčín vyhral po sedemzápasovej šnúre prehier, „barani“ naopak nezískali tri body v siedmom stretnutí za sebou.
Košice zdolali v dohrávke 13. kola Nitru 4:2 a potvrdili rastúcu formu, keď zvíťazili v šiestom z uplynulých siedmich zápasov a v neúplnej tabuľke poskočili na štvrté miesto. Nitra je so ziskom 37 bodov šiesta.
Zvolen pod vedením Andreja Kmeča zaknihoval druhé víťazstvo po sebe, Liptovský Mikuláš zdolal 4:2.
Tipsport liga - sumáre
24. kolo:
HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 4. O. Molnár (Kolenič, Katic), 26. Nauš (Uhlík, Marcinek), 33. Kolenič (Nemec, Ďaloga), 60. Ďaloga (Kolenič) – 44. Chyzowski (Sukeľ, Uhrík), 50. Coe (Chovan, Acolatse). Rozhodcovia: Výleta, Synek – Kacej, Vystavil, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 976 divákov.
Zvolen: Klimeš – Jasečko, Ďaloga, Uhlík, Fairbrother, J. Valach, Požgay – Tkáč, Nemec, Kolenič – O. Molnár, Výhonský, Katic – Nauš, Zuzin, Marcinek – Kukos, Bartakovics, Macek
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse – Sukeľ, Šatan, Vojtech – Chovan, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – K. Molnár, Uhrík, Sabadka
HC Prešov – HK Poprad 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 40. J. Urbánek (Mezovský, Jank), 60. Dvořák (Vandas). Rozhodcovia: Lauff, J. Konc ml. - Bezák, Pribula, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1016 divákov.
Prešov: Vyletelka – Kobolka, Kowalczyk, Ališauskas, Valent, Belluš, Hodass, Jendroľ – D. Baláž, Keltie Miguel, Archibald – Hamráček, Šimun, T. Faith – Senčák, Rodžers Bukarts, Sedlacek – Chalupa, Kriška, Feranec – Frič
Poprad: Hudáček – Lefebvre, Jank, Mezovský, Brincko, Malina, Nemčík – Šotek, Coulter, Dvořák – Bjalončík, Cracknell, Calof – Suchý, J. Urbánek, Valigura – Vandas, Kundrik, P. Rychlík – Brath
HK Spišská Nová Ves – Vlci Žilina 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Góly: 56. Čajkovský (Petráš, Gachulinec), 57. Macák (Ritchie, Harris), 58. Petráš (Repčík, Gachulinec), 59. Macák (Harris, Diakov). Rozhodcovia: Kocúr, Krajčík – Hercog, Tichý, vylúčenia: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1543 divákov.
Spišská Nová Ves: Outhouse – Húževka, Martin, Žiak, Mack, Groch, Pišoja – Jääskeläinen, Cormier, Martel – Kubat, Šramaty, Lapšanský – Števuliak, Paločko, Kupčo – Frankovič, Hodas
Žilina: Košarišťan – Gachulinec, Čajkovský, Vajko, Miller, Diakov, Gajdoš, Holenda – Repčík, Walega, Petráš – Ritchie, Harris, Macák – Vašaš, Galamboš, Mucha – Juščák, Dej
HK Dukla Trenčín - HC ’05 Banská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Bubela (Kukuča), 28. Krivošík (Kukuča, Bubela), 50. Bubela (Kukuča, Korenčík) – 25. Šoltés (Zigo), 43. Gron (Drugge). Rozhodcovia: Crman, Čahoj – Frimmel, Gegáň, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše: Dudáš - Čunderlík (obaja 5 min za bitku), presilovky a oslabenia: 0:0, 1857 divákov
Trenčín: D. Hrenák – Mikuš, Hatala, Hlaváč, J. Ferenc, Hain, Korenčík, Kršák, Dudáš – Kudrna, Campbell, Descheneau – Bubela, Krivošík, Kukuča – L. Lunter, Šiška, Krajč – Krajčovič, Kalis, Šandor
Banská Bystrica: Gajan – Česánek, Michalčin, Žabka, C. Hults, Fereta, Drugge, Kadyrov – R. Faith, M. Hults, Bondra – Šoltés, Zigo, Sedliačik – Gron, Čunderlík, A. Varga – Kabáč, Tomka, Plančár
dohrávka 13. kola:
HC Košice - HK Nitra 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 7. Jellúš (Bíreš, Mikúš), 13. Liščinský (Panasenko, Baláž), 26. Petrovický (Jellúš, Bučko), 60. Rogoň (Mikúš) - 30. Paulovič (Jackson, Kalman), 59. Chrenko (Rantakari, Krištof). Rozhodovali: Snášel, Moller - Hajnik, Tomáš, vylúčení na 2 min.: 3:7, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3591 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Eperješi, Petrovický, Deyl, Šedivý, Dachnovskij, Hudec - Bíreš, Jellúš, Mikúš - Panasenko, Baláž, Liščinský - Lamper, Havrila, Rogoň - Timko, Eliaš, Kiss
Nitra: Marinov (27. Jurusik) - Osburn, Mezei, Vitaloš, Stacha, Rantakari, Bača, Kalman - Paulovič, Krištof, Jackson - Čajkovič, Pollock, Turanský - Holešinský, Hrnka, Okoličány - Kováč, Chrenko, Bajtek - Lašš
tabuľka:
1. Poprad 24 15 3 1 5 81:56 52
2. Žilina 23 14 2 4 3 75:43 50
3. Slovan 23 13 2 3 5 84:57 46
4. Košice 24 13 2 0 9 70:62 43
5. L. Mikuláš 24 11 3 3 7 81:75 42
6. Nitra 24 10 2 3 9 77:66 37
7. S. N. Ves 24 9 4 1 10 73:72 36
8. Trenčín 24 9 2 3 10 60:65 34
9. B. Bystrica 23 6 4 3 10 63:67 29
10. Zvolen 24 6 3 1 14 56:75 25
11. Michalovce 23 5 3 1 14 57:89 22
12. Prešov 24 0 1 8 15 51:101 10