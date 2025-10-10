Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina zdolala Košice 5:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do zostavy košického tímu sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš.

Autor TASR
Žilina 10. októbra (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v piatkovom zápase 10. kola Tipsport ligy nad HC Košice 5:2. Po siedmom víťazstve v sezóne majú 22 bodov a figurujú na priebežnom 2. mieste tabuľky. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich a majú 15 bodov.

Do zostavy košického tímu sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš. Domáci išli do vedenia v 18. minúte gólom Korczaka a keď ten istý hráč v 25. minúte zvýšil na 3:0, nahradil brankára hostí Riečického mladík Jurčák. Hostia následne nevyužili dve presilovky, no v 32. minúte Jellúš prvým gólom v slovenskej extralige vrátil Košice do zápasu. Gól Koleniča v 42. minúte však dodal Žilinčanom pokoj a na ich triumfe nič nezmenil ani zásah najlepšieho strelca hostí Petráša. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Vašaš.



Tipsport liga - 10. kolo

Vlci Žilina - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík). Rozhodcovia: Baluška, Novák - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3122 divákov.

Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Šmida - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Dej, Mucha - Juščák, Baláž, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš

Košice: Riečický (25. Juščák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Jellúš, Kvietok
