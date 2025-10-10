< sekcia Šport
Žilina zdolala Košice 5:2
Do zostavy košického tímu sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš.
Autor TASR
Žilina 10. októbra (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v piatkovom zápase 10. kola Tipsport ligy nad HC Košice 5:2. Po siedmom víťazstve v sezóne majú 22 bodov a figurujú na priebežnom 2. mieste tabuľky. Košice prehrali štvrtý duel z uplynulých piatich a majú 15 bodov.
Do zostavy košického tímu sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš. Domáci išli do vedenia v 18. minúte gólom Korczaka a keď ten istý hráč v 25. minúte zvýšil na 3:0, nahradil brankára hostí Riečického mladík Jurčák. Hostia následne nevyužili dve presilovky, no v 32. minúte Jellúš prvým gólom v slovenskej extralige vrátil Košice do zápasu. Gól Koleniča v 42. minúte však dodal Žilinčanom pokoj a na ich triumfe nič nezmenil ani zásah najlepšieho strelca hostí Petráša. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Vašaš.
Do zostavy košického tímu sa po zdravotných problémoch vrátil útočník Simon Jellúš. Domáci išli do vedenia v 18. minúte gólom Korczaka a keď ten istý hráč v 25. minúte zvýšil na 3:0, nahradil brankára hostí Riečického mladík Jurčák. Hostia následne nevyužili dve presilovky, no v 32. minúte Jellúš prvým gólom v slovenskej extralige vrátil Košice do zápasu. Gól Koleniča v 42. minúte však dodal Žilinčanom pokoj a na ich triumfe nič nezmenil ani zásah najlepšieho strelca hostí Petráša. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Vašaš.
Tipsport liga - 10. kolo
Vlci Žilina - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík). Rozhodcovia: Baluška, Novák - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3122 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Šmida - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Dej, Mucha - Juščák, Baláž, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš
Košice: Riečický (25. Juščák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Jellúš, Kvietok
Vlci Žilina - HC Košice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 18. Korczak (Ranford), 23. Dubravík (Juščák, Chicoine), 25. Korczak (Ranford, Kolenič), 43. Kolenič, 60. Vašaš (Koyš, Pobežal) - 33. Jellúš (Kvietok), 57. Petráš (Repčík, Krivošík). Rozhodcovia: Baluška, Novák - Vyšný, Kacej, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3122 divákov.
Žilina: LaCouvee - Holenda, Miller, Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Šmida - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Dej, Mucha - Juščák, Baláž, Dubravík - Vašaš, Galamboš, Koyš
Košice: Riečický (25. Juščák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Jellúš, Kvietok