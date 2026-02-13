< sekcia Šport
Žilina zvíťazila nad Banskou Bystricou, Košice zdolali Poprad
Zverenci Milana Bartoviča zvládli lepšie najmä poslednú časť hry, v ktorej skórovali štyrikrát a rozhodli o tretej výhre za sebou.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 13. februára (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v domácom dueli 47. kola Tipsport ligy nad Banskou Bystricou 5:1. Po súboji tabuľkových susedov sa na štvrtom mieste vzdialili svojmu piatkovému súperovi na rozdiel piatich bodov.
Zverenci Milana Bartoviča zvládli lepšie najmä poslednú časť hry, v ktorej skórovali štyrikrát a rozhodli o tretej výhre za sebou. Do tretej tretiny sa šlo za vyrovnaného stavu, no už po 27 sekundách sa presadil Kamil Walega. V druhej polovici záverečnej dvadsaťminútovky sa k nemu pridali aj ďalší útočníci Michal Juščák, Jakub Kolenič a Jozef Baláž.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 3:1 a upevnili si priebežné tretie miesto v tabuľke. Bolo to pre nich siedme domáce víťazstvo v rade. Popradčania prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na 6. mieste.
Hostia sa z gólu tešili už v prvej minúte, no Košičania napokon uspeli s trénerskou výzvou na postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. V 4. minúte sa do úniku dostal Petráš a otvoril skóre - 1:0. Nevyrovnal Cracknell, ktorý trafil iba žŕdku Riečického bránky. V 23. minúte sa za obranu hostí dostal Lamper a 16. gólom v sezóne si vytvoril osobný rekord. Poprad znížil v úvode tretej tretiny, keď Török tečoval puk za Riečického - 2:1. Popradčania sa v závere pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Mikúš do prázdnej bránky spečatil triumf Košíc.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v piatkovom stretnutí 47. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 3:2. O dva góly hostí sa postaral Danick Martel, vrátane víťazného v 46. minúte.
Michalovčania v zápase ani raz neviedli. Dvakrát dokázali odpovedať na presný zásah súpera, v 39. minúte Branislav Kubka vyrovnal na 2:2, čo bol vôbec prvý gól v stretnutí, ktorý nepadol v presilovke. Na zásah Martela po individuálnej akcii však už odpoveď nenašli.
Spišiaci uspeli v treťom stretnutí v sérii a držia si 7. priečku. Na šiesty Poprad a priamy postup do štvrťfinále play off strácajú tri body. Michalovce sú desiate.
Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom dueli 47. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:0. Líder tabuľky zaknihoval šiesty triumf za sebou, fínsky brankár Jasper Patrikainen si pripísal šieste čisté konto v sezóne.
Dvadsaťjedenročný krídelník Ondrej Molnár sa presadil ako prvý v 5. minúte. Po bezgólovej prostrednej časti hry sa pri svojej premiére v nitrianskom drese dostal k slovu Artur Turanský, gólom v 43. minúte si otvoril svoj strelecký účet. O jeho výmene zo Spišskej Novej Vsi informovali kluby v piatok, opačným smerom putoval košický rodák Róbert Bačo. Víťazstvo rozdielom triedy potvrdil v závere Josh Passolt. Michal Krištof si v zápase pripísal dve asistencie.
Hokejisti Trenčína zvíťazili v súboji dvoch najslabších tímov Tipsport ligy nad Prešovom 3:1 v piatkovom stretnutí 47. kola. Šarišania po tejto prehre stratili už aj matematickú šancu, že sa z poslednej 12. priečky posunú na desiatu a vyhnú sa baráži. Trenčania ukončili sériu piatich prehier a na 11. mieste majú odstup päť bodov od desiatych Michaloviec.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom stretnutí 47. kola Tipsport ligy nad HKM Zvolen 4:3. „Belasí“ tak ukončili sériu štyroch prehier a „rytierov“ zdolali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch v základnej časti. V tabuľke majú na druhom mieste naďalej päťbodovú stratu na vedúcu Nitru, zatiaľ čo Zvolen je ôsmy a na prvú šestku stráca deväť bodov.
Slovan poslal do vedenia v 19. minúte strelou spoza pravého kruhu Pecararo. Hosťom vyšiel úvod druhej tretiny, keď Janusa prekonal strelou spoza pravého kruhu Jääskeläinen. V 28. minúte prinavrátil domácim vedenie presnou strelou pomedzi Mandoleseho betóny Petriska, ale zverenci Stavjaňu opäť odpovedali v úvode tretieho dejstva po dorážke Durandeaua. „Belasí“ v 47. minúte využili svoju prvú presilovku, keď sa zblízka presadil Jendek a v 55. minúte zvýšil na 4:2 v početnej prevahe strelou z prvej Bakoš. Na konečných 4:3 z pohľadu domácich znížil v záverečnej minúte v hre bez brankára Hecl.
Tipsport liga - 47. kolo:
Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 7. Mucha (Ranford, Walega), 41. Walega (O. Kotvan, Miller), 51. Juščák (Baláž, F. Dej), 58. Kolenič (Koyš), 59. Baláž (Juščák) - 30. Česánek (Paučík, Tomka). Rozhodcovia: Novák, Výleta - Frimmel, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1860 divákov.
Žilina: Lacouvée - Korenčík, Chicoine, Miller, O. Kotvan, Gachulinec, Holenda – Baláž, Korczak, Ranford – Kolenič, Walega, Tkáč – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Dej, Mucha
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, D. Stránský, Čunderlík – Turnbull, Myklucha, R. Faith – Kukuča, Dunkley, M. Valach – Jasenec, Ondrušek, Kabáč – Sedliačik, Tomka, Paučík
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 47. kola Tipsport ligy nad HK Poprad 3:1 a upevnili si priebežné tretie miesto v tabuľke. Bolo to pre nich siedme domáce víťazstvo v rade. Popradčania prehrali druhý zápas za sebou a figurujú na 6. mieste.
Hostia sa z gólu tešili už v prvej minúte, no Košičania napokon uspeli s trénerskou výzvou na postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. V 4. minúte sa do úniku dostal Petráš a otvoril skóre - 1:0. Nevyrovnal Cracknell, ktorý trafil iba žŕdku Riečického bránky. V 23. minúte sa za obranu hostí dostal Lamper a 16. gólom v sezóne si vytvoril osobný rekord. Poprad znížil v úvode tretej tretiny, keď Török tečoval puk za Riečického - 2:1. Popradčania sa v závere pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Mikúš do prázdnej bránky spečatil triumf Košíc.
HC Košice - HK Poprad 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Petráš, 23. Lamper (Petráš, Ferenc), 59. Mikúš (Rosandič, Bučko) - 41. Török (Sproul). Rozhodcovia: Krajčík, Čahoj - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3363 divákov.
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Chovan - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský
Poprad: Belányi - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, McLeod, Nemčík, Romančík - Calof, Cracknell, Bjalončík - Kuľha, Török, Nauš - Šotek, Suchý, Majdan - Stanček, Hillebrand, Výhonský
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Nemali sme taký začiatok, aký sme chceli. Poprad mal veľmi dobrý pohyb, my sme boli statickí. V situácii v 1. minúte sme zariskovali a vzali sme trénerskú výzvu. Ten moment nás zobudil. Začali sme hrať svoj hokej a ešte viac nás nabudil náš prvý gól. Páčilo sa mi, že sme si dokázali udržať pokoj aj pod tlakom. Dnes to bol veľmi dobrý tímový výkon.“
Šimon Petráš, útočník HC Košice: „Našťastie sme v úvode spravili dobrú trénerskú výzvu. Potom sme sa zmobilizovali a myslím si, že sme si postrážili celý zápas. Možno aj súpera trochu nahlodalo to, že ten gól neplatil.“
Mike Pellegrims, tréner HK Poprad: „Blahoželám Košiciam k skvelej obrane počas celého zápasu. Mali sme naozaj málo striel na bránku. Ťažko sme hľadali spôsoby ako to prekonať. V takýchto zápasoch musí každý z hráčov ukázať to najlepšie zo seba.“
Tomáš Török, útočník HK Poprad: „Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas. Snažili sme sa na súpera vybehnúť, no hneď v prvom striedaní nám neuznali gól. Po našich dvoch chybách nám domáci odskočili. Košice sú organizovaný tím, proti ktorému sa ťažko dostáva cez stredné pásmo. Neboli sme efektívni, hoci sme mali nejaké šance.“
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 2:3
Hokejisti Spišskej Novej Vsi vyhrali v piatkovom stretnutí 47. kola Tipsport ligy na ľade Michaloviec 3:2. O dva góly hostí sa postaral Danick Martel, vrátane víťazného v 46. minúte.
Michalovčania v zápase ani raz neviedli. Dvakrát dokázali odpovedať na presný zásah súpera, v 39. minúte Branislav Kubka vyrovnal na 2:2, čo bol vôbec prvý gól v stretnutí, ktorý nepadol v presilovke. Na zásah Martela po individuálnej akcii však už odpoveď nenašli.
Spišiaci uspeli v treťom stretnutí v sérii a držia si 7. priečku. Na šiesty Poprad a priamy postup do štvrťfinále play off strácajú tri body. Michalovce sú desiate.
HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 33. Šmida (Virtanen, J. Martel), 39. Kubka (J. Martel, Matta) - 5. D. Martel (Savoie, Viedenský), 38. Paločko (Žiak), 46. D. Martel. Rozhodovali: Jobbágy, Lesay - Pribula, Hajnik, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1394 divákov.
Michalovce: Glosár – Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Stripai, Macejko, Roman – J. Martel, Roy, Virtanen – Matta, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – Varga, Lichanec, Safaralejev
Spišská Nová Ves: Godla – Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Vartovník – D. Martel, Hain, Savoie – Stas, Viedenský, Giľák – Džugan, Paločko, Števuliak – Bačo, Will, Vandas - Tóth
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:3
Hokejisti Nitry zvíťazili v piatkovom dueli 47. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 3:0. Líder tabuľky zaknihoval šiesty triumf za sebou, fínsky brankár Jasper Patrikainen si pripísal šieste čisté konto v sezóne.
Dvadsaťjedenročný krídelník Ondrej Molnár sa presadil ako prvý v 5. minúte. Po bezgólovej prostrednej časti hry sa pri svojej premiére v nitrianskom drese dostal k slovu Artur Turanský, gólom v 43. minúte si otvoril svoj strelecký účet. O jeho výmene zo Spišskej Novej Vsi informovali kluby v piatok, opačným smerom putoval košický rodák Róbert Bačo. Víťazstvo rozdielom triedy potvrdil v závere Josh Passolt. Michal Krištof si v zápase pripísal dve asistencie.
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 5. Molnár (Lacka), 43. Turanský (Graham, Krištof), 59. Passolt (Krištof, Paulovič). Rozhodcovia: Orolin, Crman - Vystavil, Kacej, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Čajkovič, Flood, Fekiač, Lalík - Ferkodič, X. Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Šandor, Vankúš, Nespala - Podolinský, Uhrík, Záborský
Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Csányi, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Chrenko, Lawrence - Lacka, Čederle, Molnár - Turanský, Kováč, Bajtek
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1
Hokejisti Trenčína zvíťazili v súboji dvoch najslabších tímov Tipsport ligy nad Prešovom 3:1 v piatkovom stretnutí 47. kola. Šarišania po tejto prehre stratili už aj matematickú šancu, že sa z poslednej 12. priečky posunú na desiatu a vyhnú sa baráži. Trenčania ukončili sériu piatich prehier a na 11. mieste majú odstup päť bodov od desiatych Michaloviec.
HK Dukla Trenčín - HC Prešov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 26. Lapšanský (Šiška, Descheneau), 28. Šiška (Descheneau, Ullman), 60. Bellerive (Ullman, Varone) - 30. Frič (Cormier, Valigura). Rozhodovali: Klejna, Hronský - D. Konc ml., Bezák, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:0, 1870 divákov.
Trenčín: Hrenák - Goljer, Mikuš, Ullman, Starosta, Hatala, Hlaváč, Hain - Descheneau, Varone, Hudec - Krajč, Šiška, Bellerive - Krajčovič, Bubela, Lapšanský - Jakubec, Kalis, Bezúch - Balko
Prešov: Vyletelka – Semaňák, Nátny, J. Brejčák, Kadyrov, Laurenčík, Chatrnúch - Hamráček, Berľov, Avcin - Valigura, Frič, Cormier - Feranec, Bortňák, Chalupa - Blaško, Maruna, Jokeľ
Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatkovom stretnutí 47. kola Tipsport ligy nad HKM Zvolen 4:3. „Belasí“ tak ukončili sériu štyroch prehier a „rytierov“ zdolali vo všetkých šiestich vzájomných zápasoch v základnej časti. V tabuľke majú na druhom mieste naďalej päťbodovú stratu na vedúcu Nitru, zatiaľ čo Zvolen je ôsmy a na prvú šestku stráca deväť bodov.
Slovan poslal do vedenia v 19. minúte strelou spoza pravého kruhu Pecararo. Hosťom vyšiel úvod druhej tretiny, keď Janusa prekonal strelou spoza pravého kruhu Jääskeläinen. V 28. minúte prinavrátil domácim vedenie presnou strelou pomedzi Mandoleseho betóny Petriska, ale zverenci Stavjaňu opäť odpovedali v úvode tretieho dejstva po dorážke Durandeaua. „Belasí“ v 47. minúte využili svoju prvú presilovku, keď sa zblízka presadil Jendek a v 55. minúte zvýšil na 4:2 v početnej prevahe strelou z prvej Bakoš. Na konečných 4:3 z pohľadu domácich znížil v záverečnej minúte v hre bez brankára Hecl.
HC Slovan Bratislava - HKM Zvolen 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Góly: 19. Pecararo (O'Connor, Dmowski), 28. Petriska (Královič), 47. Jendek (O'Connor, Bakoš), 55. Bakoš (Elson, Marcinko) - 22. Jääskeläinen (Cassels, Golian), 42. Durandeau (Cassels, Berger), 60. Hecl (Zuzin, Berger). Rozhodcovia: J. Konc ml., Štefik - Gegáň, Tichý, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3986 divákov.
Slovan: Janus - Zeleňák, Turan, Bačik, Královič, Maier, O'Connor, Acolatse - Šimun, Marcinko, Varga - Dmowski, Elson, Pecararo - Bondra, Peterek, Bakoš - S. Šramatý, Jendek, Petriska
Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Golian, Berger, Kobolka, Kowalczyk - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, M. Šramaty, Macek - Faith, Fekiač, Lunter - Senčák
