< sekcia Šport
Žilina zdolala Trenčín 4:0
Skóre otvoril osemnásťročný Tomáš Vajko a zaznamenal svoj prvý gól v extralige. Ďalšie pridali Jakub Kolenič, Patrik Koyš a Miroslav Mucha.
Autor TASR
Žilina 26. septembra (TASR) - Hokejisti Žiliny si v piatkovom zápase 6. kola Tipsport ligy pripísali na konto piate víťazstvo. V domácom dueli zdolali Duklu Trenčín 4:0, pričom v prvej tretine dali tri góly v priebehu 131 sekúnd.
Skóre otvoril osemnásťročný Tomáš Vajko a zaznamenal svoj prvý gól v extralige. Ďalšie pridali Jakub Kolenič, Patrik Koyš a Miroslav Mucha.
Skóre otvoril osemnásťročný Tomáš Vajko a zaznamenal svoj prvý gól v extralige. Ďalšie pridali Jakub Kolenič, Patrik Koyš a Miroslav Mucha.
6. kolo Tipsport ligy:
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 6. Vajko (Miller, Mucha), 7. Kolenič, 7. Koyš (Kosmachuk, Galamboš), 52. Mucha. Rozhodcovia: Výleta, Goga – Orolin, Frimmel, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3119 divákov.
Žilina: LaCouvée - Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Beták, Holenda – Koyš, Galamboš, Kosmachuk – Ranford, Korczak, Kolenič – Dubravík, Baláž, Mucha – Juščák, Dej, Vašaš
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Goljer – Bezúch, Bellerive, Josling – Krajčovič, Vitolinš, Leskinen – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Kalis, Krajč
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 6. Vajko (Miller, Mucha), 7. Kolenič, 7. Koyš (Kosmachuk, Galamboš), 52. Mucha. Rozhodcovia: Výleta, Goga – Orolin, Frimmel, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3119 divákov.
Žilina: LaCouvée - Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Beták, Holenda – Koyš, Galamboš, Kosmachuk – Ranford, Korczak, Kolenič – Dubravík, Baláž, Mucha – Juščák, Dej, Vašaš
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Goljer – Bezúch, Bellerive, Josling – Krajčovič, Vitolinš, Leskinen – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Kalis, Krajč