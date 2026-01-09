< sekcia Šport
Žilina zdolala Poprad 4:2, Nitra zvíťazila nad Michalovcami 4:3
Nitra nastúpila do stretnutia veľmi zle, v 11. minúte prehrávala po góloch Marca-Oliviera Roya a Jordana Martela o dva góly.
Autor TASR
Žilina 9. januára (TASR) - Hokejisti tímu Vlci Žilina zdolali HK Poprad 4:2 v piatkovom stretnutí 37. kola Tipsport ligy. Pripísali si tak tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov. Zároveň je to pre nich cenný skalp, keďže „kamzíci“ v predošlých 12 zápasoch uspeli až v 10 prípadoch. Tréner domácich Milan Bartovič pochválil svoj tím za zlepšenie po prvej tretine, ktoré prinieslo obrat.
Hostí poslal do vedenia v 5. minúte v presilovke Alex Šotek a v 10. minúte zdvojnásobil ich náskok svojím dvadsiatym gólom v sezóne Adam Cracknell. Bartovičovi zverenci však v druhej tretine manko zmazali. Po prečíslení znížil na 1:2 v 33. minúte Ryder Korczak a hlavným strojcom obratu Vlkov bol Gabriel Chicoine. Kanadský obranca v závere druhej tretiny z uhla poslal puk do brány od korčule hosťujúceho Ryana Sproula a v úvode tretieho dejstva sa presadil v presilovke od modrej čiary. Filip Vašaš ešte v závere duelu do prázdnej brány upravil na 4:2.
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 4:3 po predĺžení. „Corgoni“ pritom prehrávali v polovici zápasu už 0:3, napokon však manko zmazali, duel poslal do predĺženia Samuel Buček a 27-ročný útočník v ňom aj rozhodol o extra bode pre Nitranov. Mužstvo trénera Andreja Kmeča si vďaka dvom bodom udržalo 2. miesto v tabuľke.
Nitra nastúpila do stretnutia veľmi zle, v 11. minúte prehrávala po góloch Marca-Oliviera Roya a Jordana Martela o dva góly. Keď v 33. minúte zvýšil na 3:0 v presilovej hre Matúš Spodniak, vyzeralo to na jasnú záležitosť v prospech Dukly. Ešte v prostrednej časti však vrátil úradujúceho vicemajstra do zápasu Dmitrij Kostenko. Nitrania sa dostali na dostrel v 46. minúte, keď presilovú hru využil Josh Passolt a Michalovce pripravila o plný bodový zisk vlastná nedisciplinovanosť. V 55. minúte išiel na trestnú lavicu Peter Lichanec za podrazenie a hlavný rozhodca mu pridal aj dvojku za nešportové správanie sa. Buček vylúčenie potrestal a v tretej minúte predĺženia rozhodol.
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v Liptovskom Mikuláši 3:2 po predĺžení v piatkovom zápase 37. kola Tipsport ligy. Ťahajú tak sériu troch víťazstiev, pričom Liptáci zaznamenali štvrtú prehru za sebou.
V zápase sa predstavili aj debutanti v najvyššej slovenskej súťaži, kanadské posily oboch tímov. Za Liptákov nastúpil prvýkrát útočník Michael Farren a za hostí spod Pustého hradu sa premiérovo predstavili brankár Kevin Mandolese a obranca Carter Berger. Zvolen poslal do vedenia v polovici prvej tretiny po vyhratom buly Matej Macek a v úvode druhej vyrovnal na 1:1 do odkrytej brány Matúš Vojtech. V 58. minúte prinavrátil „rytierom“ vedenie Andrej Kudrna, keď využil stratu Cartera Robertsona a bekhendovým blafákom prekonal Michaela Housera. Vzápätí však pri hre bez brankára poslal duel do predĺženia Tomáš Záborský, keď tečoval pokus Dawsona Tritta. V hre troch proti trom rozhodol pred bránou o víťazstve Zvolena Cole Cassels.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 37. kole Tipsport ligy na ľade Prešova 3:1. Pre „belasých“ to bolo druhé víťazstvo za sebou a naďalej tak zostáva na čele ligovej tabuľky a má osembodový náskok pred HK Nitra. Domáci sú naopak na chvoste a do tabuľky si zaknihovali druhú prehru v rade.
Slovan sa ujal vedenia v 14. minúte. Strelecky sa prvýkrát v najvyššej slovenskej súťaži presadil 17-ročný útočník Samuel Šramatý. Tesne pred koncom druhej 20-minútovky ešte dokázal vyrovnať za domácich Adrián Valigura, no zo strany Prešova to bolo v tomto stretnutí všetko. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 42. minúte hosťujúci obranca Tomáš Královič a pečať trom bodom pre Slovan dal v 53. minúte kanadský bek Ryan O'Connor.
Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali deviate víťazstvo za sebou. V piatkovom dueli 37. kola Tipsport ligy zvíťazili v Trenčíne 6:2. „Barani“ zdolali svojho súpera aj v piatom vzájomnom stretnutí v sezóne. Trenčín ťahá sériu štyroch prehier a v uplynulých deviatich zápasoch ich nazbieral až osem. Tréner hostí napriek plnému bodovému zisku s výkonom tímu spokojný nebol.
Ako prví však skórovali domáci, keď Mareksa Mitensa prekonal z uhla 17-ročný Michal Jakubec. Po prvej tretine platil stav 1:1, keďže pred bránou sa presadil obranca hostí Boris Česánek. Zvyšné dve tretiny už patrili Banskobystričanom. Na presný zásah Andreja Kukuču spoza pravého kruhu ešte odpovedal Adam Stránský, ale Roman Faith sa pomedzi dvoch brániacich hráčov dostal pred bránu k presnej koncovke a na 4:2 pre Banskú Bystrici zvýšil svojím druhým presným zásahom z dorážky Kukuča. V treťom dejstve hostia pridali ďalšie dva góly, oba po stratách domácich vo svojom obrannom pásme. Do streleckej listiny sa z predbránkového priestoru zapísal Tomáš Zigo a svoj druhý gól v stretnutí pridal z podobnej pozície Faith.
Tipsport liga - 37. kolo:
Vlci Žilina - HK Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 33. Korczak (Koyš, Ranford), 38. Chicoine (Korenčik, Walega), 43. Chicoine (Korczak, Kolenič), 60. Vašaš (Galamboš) - 5. Šotek (Bodák, Urbánek), 10. Cracknell (Calof, Sluka). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Orolin, Gegáň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1936 divákov
Žilina: Rychlík - Miller, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Holenda, Diakov - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Michnáč - Koyš, Galamboš, Vašaš - Beták, R. Dej, Juščák - A. Bartovič
Poprad: Parks - Lefebvre, Sproul, Sluka, Bodák, Nemčík, Fereta, Renner - Majdan, Suchý, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Nauš, Urbánek, Šotek - Kundrik, Výhonský, Stanček
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „Poprad hral veľmi dobre prvú tretinu. Ich rýchlosť a dohrávanie nám robili problémy, ale my sme nezačali úplne ideálne. Môže sa s tým spájať aj to, že sme hrali na domácom ľade po piatich zápasoch vonku. Po prvej tretine sme si povedali, že chceme hrať agresívnejšie, rýchlejšie, viac do brány, pretože v prvej tretine sme mali len tri strely. Veľmi sme to zmenili, trošku sme premiešali zostavu, druhá tretina bola veľmi dobrá z našej strany a v tretej sme odohrali veľmi dobrú presilovku. Poslednú tretinu sme odohrali dobre aj defenzívne, takže výborné víťazstvo pre nás. Videl som na chalanoch, že po prvej tretine im to nebolo jedno. Začali sme hrať ten hokej, ktorý chceme, a je z toho krásne víťazstvo.“
Mike Pellegrims, tréner Popradu: „Mali sme dobrých len dvadsať minút. Potom sme prestali hrať náš hokej. Pozitívom bolo len prvých dvadsať minút.“
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 3:4
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Tipsport ligy na ľade Dukly Michalovce 4:3 po predĺžení. „Corgoni“ pritom prehrávali v polovici zápasu už 0:3, napokon však manko zmazali, duel poslal do predĺženia Samuel Buček a 27-ročný útočník v ňom aj rozhodol o extra bode pre Nitranov. Mužstvo trénera Andreja Kmeča si vďaka dvom bodom udržalo 2. miesto v tabuľke.
Nitra nastúpila do stretnutia veľmi zle, v 11. minúte prehrávala po góloch Marca-Oliviera Roya a Jordana Martela o dva góly. Keď v 33. minúte zvýšil na 3:0 v presilovej hre Matúš Spodniak, vyzeralo to na jasnú záležitosť v prospech Dukly. Ešte v prostrednej časti však vrátil úradujúceho vicemajstra do zápasu Dmitrij Kostenko. Nitrania sa dostali na dostrel v 46. minúte, keď presilovú hru využil Josh Passolt a Michalovce pripravila o plný bodový zisk vlastná nedisciplinovanosť. V 55. minúte išiel na trestnú lavicu Peter Lichanec za podrazenie a hlavný rozhodca mu pridal aj dvojku za nešportové správanie sa. Buček vylúčenie potrestal a v tretej minúte predĺženia rozhodol.
Tipsport liga - 37. kolo:
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 2. Roy (J. Martel, J. Marcinko), 11. J. Martel (Spodniak, Welsh), 33. Spodniak (Welsh, Virtanen) – 38. Kostenko (Chrenko, Passolt), 46. Passolt (Kostenko, Chrenko), 57. Buček (Osburn, Jackson), 63. Buček. Rozhodcovia: Lesay, Kocúr – Stanzel, Tomáš, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Bajtek - Kytnár obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1385 divákov.
Michalovce: Glosár – J. Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai – J. Martel, Roy, Virtanen – Fominykh, Kytnár, Spodniak – Svitana, Lichanec, Šmida – A. Varga, Bartánus, Hrabčák - Matta
Nitra: Ferguson – Osburn, Bača, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman, Carmichael – Lacka, Čederle, Buček – Paulovič, Chrenko, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek – Jackson, Bubela, Molnár - Csányi
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:3
Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v Liptovskom Mikuláši 3:2 po predĺžení v piatkovom zápase 37. kola Tipsport ligy. Ťahajú tak sériu troch víťazstiev, pričom Liptáci zaznamenali štvrtú prehru za sebou.
V zápase sa predstavili aj debutanti v najvyššej slovenskej súťaži, kanadské posily oboch tímov. Za Liptákov nastúpil prvýkrát útočník Michael Farren a za hostí spod Pustého hradu sa premiérovo predstavili brankár Kevin Mandolese a obranca Carter Berger. Zvolen poslal do vedenia v polovici prvej tretiny po vyhratom buly Matej Macek a v úvode druhej vyrovnal na 1:1 do odkrytej brány Matúš Vojtech. V 58. minúte prinavrátil „rytierom“ vedenie Andrej Kudrna, keď využil stratu Cartera Robertsona a bekhendovým blafákom prekonal Michaela Housera. Vzápätí však pri hre bez brankára poslal duel do predĺženia Tomáš Záborský, keď tečoval pokus Dawsona Tritta. V hre troch proti trom rozhodol pred bránou o víťazstve Zvolena Cole Cassels.
Tipsport liga - 37. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 21. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 59. Záborský (Tritt, Vojtech) - 11. Macek (Cassels), 58. Kudrna, 63. Cassels (Fairbrother). Rozhodcovia: Goga, Krajčík - Bezák, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 930 divákov
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, Kadlubiak, D. Jendroľ, F. Fekiač - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Sukeľ, Uhrík, Farren - Záborský, Vankúš, Ferkodič - Nespala, B. Kotvan, Podolinský - Šandor
Zvolen: Mandolese - Berger, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo, D. Brejčák - Marcinek, Zuzin, Hecl - Macek, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, V. Fekiač - Suľovský, T. Faith, Laferriere
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:3
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 37. kole Tipsport ligy na ľade Prešova 3:1. Pre „belasých“ to bolo druhé víťazstvo za sebou a naďalej tak zostáva na čele ligovej tabuľky a má osembodový náskok pred HK Nitra. Domáci sú naopak na chvoste a do tabuľky si zaknihovali druhú prehru v rade.
Slovan sa ujal vedenia v 14. minúte. Strelecky sa prvýkrát v najvyššej slovenskej súťaži presadil 17-ročný útočník Samuel Šramatý. Tesne pred koncom druhej 20-minútovky ešte dokázal vyrovnať za domácich Adrián Valigura, no zo strany Prešova to bolo v tomto stretnutí všetko. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 42. minúte hosťujúci obranca Tomáš Královič a pečať trom bodom pre Slovan dal v 53. minúte kanadský bek Ryan O'Connor.
Tipsport liga - 37. kolo:
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 38. Valigura (Suja, Bukarts) – 14. Šramatý (Bakoš), 42. Královič (Bakoš, Elson), 53. O'Connor (Takáč, Bačik). Rozhodcovia: Snášel, Orolin - Janiga, Pribula, vylúčení 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2432 divákov.
Prešov: Vyletelka – Ullman, Brincko, MacDougall, Nátny, Hain, Chatrnúch – Bukarts, Indrašis, Avcin – Valigura, Suja, Bačo – Chalupa, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Frič, Danielčák
Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O'Connor, Maier, Ličko – Varga, Takáč, Dmowski – Bondra, Peterek, Elson – Bakoš, Šramatý, Solenský – Petriska, Jendek, Šimun
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 2:6
Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali deviate víťazstvo za sebou. V piatkovom dueli 37. kola Tipsport ligy zvíťazili v Trenčíne 6:2. „Barani“ zdolali svojho súpera aj v piatom vzájomnom stretnutí v sezóne. Trenčín ťahá sériu štyroch prehier a v uplynulých deviatich zápasoch ich nazbieral až osem. Tréner hostí napriek plnému bodovému zisku s výkonom tímu spokojný nebol.
Ako prví však skórovali domáci, keď Mareksa Mitensa prekonal z uhla 17-ročný Michal Jakubec. Po prvej tretine platil stav 1:1, keďže pred bránou sa presadil obranca hostí Boris Česánek. Zvyšné dve tretiny už patrili Banskobystričanom. Na presný zásah Andreja Kukuču spoza pravého kruhu ešte odpovedal Adam Stránský, ale Roman Faith sa pomedzi dvoch brániacich hráčov dostal pred bránu k presnej koncovke a na 4:2 pre Banskú Bystrici zvýšil svojím druhým presným zásahom z dorážky Kukuča. V treťom dejstve hostia pridali ďalšie dva góly, oba po stratách domácich vo svojom obrannom pásme. Do streleckej listiny sa z predbránkového priestoru zapísal Tomáš Zigo a svoj druhý gól v stretnutí pridal z podobnej pozície Faith.
Tipsport liga - 37. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Góly: 15. Jakubec (Krajč), 32. A. Stránský (Jakubec, Bečár) - 17. Česánek (Myklucha, R. Faith), 31. Kukuča (Čunderlík), 35. R. Faith (Myklucha, Michalčin), 37. Kukuča (Lee, Lucas), 41. M. Valach (Zigo), 57. R. Faith (Turnbull). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Vystavil, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1821 divákov
Trenčín: D. Hrenák - Hlaváč, Goljer, Bečár, Hatala, Krajčovič, Drgoň, Laurenčík - Baptiste, Varone, Descheneau - Lapšanský, Bellerive, Bezúch - A. Stránský, Krajč, Jakubec - Hudec, Šiška, Maruna
B. Bystrica: Mitens - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Zigo, M. Valach - Jasenec, Čunderlík, Kukuča - Tomka, Messner, Ondrušek - Sedliačik
hlasy po zápase /zdroj: Sport 1/:
Vlastimil Wojnar, tréner B. Bystrice: „My sme urobili veľké množstvo chýb. Budeme si k tomu musieť niečo povedať, pretože výkon nebol úplne taký, ako by sme si predstavovali. Samozrejme, dôležité sú body, že sme našli cestu k víťazstvu, hlavne v druhej tretine. Chalanom sme po prvej tretine povedali, že to nebolo úplne ono, viac by som k tomu nepovedal. Góly sú jedna vec, a potom veci, ktoré sme robili, sú vec druhá. Samozrejme, oceňujem, že tím našiel cestu k víťazstvu, že si to uhral kvalitou s výborným gólmanom vzadu. V prvej tretine tam chytil snáď 4 góly, bez neho by sme si odtiaľto ťažko odnášali body. Na jednu stranu paráda, na druhú stranu tam sú veci, ktoré by sme mohli zlepšovať.“
Otakar Vejvoda, tréner Trenčína: „Myslím, že sme prvú tretinu odohrali dobre, mali sme tam nejaké šance a myslím si, že sme mali viesť. Druhá tretina asi rozhodla o výsledku, keď sme síce výborne ubránili dve oslabenia, ale z protiútokov, kde sme vedeli, že sú vo fazóne a majú asi 35 gólov z nich, sme sa tomu nevyvarovali a z dvoch situácií sme dostali dva góly. To bolo rozhodujúce. V tretej tretine sme si nevytvorili vôbec tlak. Je to prehratý zápas, je to blbo prehratý zápas 2:6. Samozrejme, ja z toho teraz nebudem robiť tragédiu. Proste je to zápas, zajtra je tréning, spravíme dobrý tréning a v nedeľu máme ďalší duel. Proste tak to niekedy v živote je. Ja si myslím, že sa musí zlepšiť úplne všetko.“
