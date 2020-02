Tipsport liga: Z domácich tímov neuspeli iba Košice, podľahli Popradu

HC '05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)



Góly: 22. Lamper (Cardwell, Stupka), 31. Hohmann z trest. strieľania, 37. Hohmann (Southorn, Hickmott), 45. Šoltés (Bartánus, Hričina), 60. Hričina (Bartánus, Stupka) – 30. M. Hecl (McCormack, Sádecký). Rozhodovali: M. Korba (SR), Rencz (Maď.) – Stanzel (SR), Kis-Király (Maď.), vylúčení na 2 min: 8:12, navyše: L. Paukovček (Trenčín) 10 + DKZ za nešportové správanie, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0, 2343 divákov.



Banská Bystrica: Beskorowany – V. Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, Owens, Nemčík, Žiak – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Stupka, Mlynarovič, Šoltés – Lamper, Bubela, Kriška – Fafrák, Bartánus, Hričina



Trenčín: M. Tomek – Stacha, McCormack, Sládok, T. Bokroš, Brodeur, Rajnoha, Dúžek – Špirko, Mikyska, M. Valach – Sádecký, L. Paukovček, M. Hecl – Sojčík, J. Švec, M. Hlinka – Ďurina, Ferenyi, Krajč

Slovan Bratislava - HKM Zvolen 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)



Góly: 4. Kytnár (Bačík, Šedivý), 7. Abdul (Carson, Zigo), 17. Meszároš (Štajnoch, Abdul), 42. Zigo (Štajnoch, Meszároš), 49. Pance (St. Pierre). Rozhodcovia: Lokšík, Kókai - Synek, Soltész, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4058 divákov.



Slovan Bratislava: Brust – Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Carson, Kučný – Puliš, Zigo, Abdul – Pance, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Sloboda, Urbánek, Matoušek



HKM Zvolen: Tomek - Stephenson, Betker, Tomko, Corrin, Drgoň, Švarný, Kurali, Meliško - Parks, McPherson, Halama - Mikúš, Zuzin, Petráš - Kelemen, Mráz, Thompson - Kolenič, Tibenský, Marcinek

HC Košice - HK Poprad 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 51. Sukeľ (Milý) - 25. Dalhuisen (Larkin, Svitana), 48. Svitana (tr. strieľ.), 59. Zagrapan (Svitana, Chovan). Rozhodovali: Stano, Goga - Kacej, Jobbágy, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Rapáč 10 min. OT za pästný súboj presilovky a oslabenia: 0:0, 3966 divákov.



HC Košice: Košarišťan - Pavlin, Repe, Růžička, Koch, Čížek, Zeleňák - Haščák, Chovan, Rapáč - Paršin, Skokan, Sukeľ - Faith, Bortňák, Klhůfek - Milý, Eliáš, Belluš



HK Poprad: Vošvrda - Chovan, Ulrych, Larkin, Dalhuisen, Brejčák, Kozák, Dzivjak, Semaňák - Takáč, Zagrapan, Svitana - Lapšanský, Bjalončík, Handlovský - Mercier, Rób. Huna, Rich. Huna - Matúš Paločko, Matej Paločko, Kundrik

HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 WPC Koliba Detva 10:2 (3:0, 4:0, 3:2)



Góly: 1. Lalancette (Šimun, Pukka), 8. Phillips (Hančák, Mašlonka), 9. Török (Hvila, Pukka), 30. Mašlonka (Galamboš, Ventelä), 34. Štrauch (Giľák), 34. Šimun, 38. Korhonen (Šimun, Ventelä), 48. Pukka (Lalancette, Korhonen), 50. Hvila (Šimun, Török), 59. Šimun - 42. Ščurko (Mons, Klíma), 45. Ščurko (Klíma, Turan). Rozhodovali: Štefik, Valach - Bogdaň, Rojík, vylúčení: 7:7, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3051 divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Surák - Mesikämmen, Pukka, Ventelä, Hančák, Zekucia, Vorobjev, Bdžoch, Zekucia - Spilar, Lalancette, Korhonen - Mašlonka, Galamboš, Phillips - Giľák, Linet, Štrauch - Hvila, Šimun, Török



HC 07 WPC Koliba Detva: Zalivin (34. Bátory) – Andersons, Gachulinec, Turan, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Lalík – M. Surový, P. Valent, Gašpar – Král, Podešva, Ščurko – Čacho, Klíma, Mons - Ľupták, V. Fekiač, Čenka



HK Nitra - HC Nové Zámky 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)



Góly: 7. Minárik (Sloboda), 18. Minárik (Čaládi, Csányi), 19. Yellow Horn (Scheidl, Fominych), 55. Fominych (Yellow Horn, Scheidl). Rozhodovali: Fridrich, Tvrdoň - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2054 divákov.



Nitra: Šimboch – McNally, Kubka, Morrison, Mezei, Pupák, M. Versteeg, A. Sloboda – Buček, Šiška, Hrušík – Scheidl, Yellow Horn, Fominych – Csányi, Kollár, Lušňák – Čaládi, Minárik, Škvarek - Tábi



Nové Zámky: Pavlas – Magovac, Hatala, Fereta, Drtina, Hain, Pavúk, Labrecque – Rogoň, Bajtek, Števuliak - Jurík, Fábry, Obrdžálek - Andrisík, Šille, Mikula - Ondrušek, Holovič

DVTK Jegesmedvék Miškovec - MAC Újbuda 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 47. Galanisz, 60. Valchař (Beauviller). Rozhodovali: Snášel, T. Orolín - Beniač, Šoltés, vylúčení: 6:6 na 2 min,, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 911 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna - Vandane, Göz, D. Kiss, Ross, Wehrs, Vojtkó, Láda - Beach, Galanisz, Rodman - Beauviller, Vas, Valchař - Ritó, Harrison, Magosi - P. Kiss, Páterka



Újbuda: Bernard - Macaulay, Busenius, Bugár, Carlisle, Pozsgai, Garát, Bl. Orbán - Sofron, Stretch, Klempa - Szigeti, Majoross, Kreisz - Terbócs, Nagy, Szücs - Pitt, Bodó, Br. Orbán - Löczi

Tabuľka:



1. Banská Bystrica 49 28 9 3 9 159:94 105



2. Slovan Bratislava 49 29 6 4 10 178:95 103



3. HC Košice 49 25 9 4 11 147:101 97



4. HK Poprad 49 25 5 5 14 151:115 90



5. HKM Zvolen 49 28 0 3 18 173:132 87



6. Dukla Trenčín 49 22 5 5 17 149:126 81







7. Michalovce 49 19 4 7 19 135:138 72



8. HK Nitra 49 19 2 7 21 128:136 68



9. DVTK Miškovec 49 18 5 3 23 129:143 67



10. MAC Újbuda 49 14 2 5 28 139:186 51



11. Nové Zámky 49 11 6 5 27 125:170 50



12. Detva 49 14 2 2 31 114:183 48

Bratislava 23. februára (TASR) - Nadstavbová časť hokejovej Tipsport ligy odštartovala v nedeľu 1. kolom, v ktorom nastúpili lepšie postavené tímy v tabuľke na domácom ľade. Bodovať naplno sa nepodarilo iba Košiciam, ktoré podľahli Popradu 1:3. Slovan si v skupine o 1.-6. miesto poradil so Zvolenom hladko 5:0 a ťahá päťzápasovú víťaznú šnúru. Trenčín prehral na ľade Banskej Bystrice 1:5 a pocit z víťazstva nepozná už päť duelov.V skupine o 7. - 12 miesto naďalej pokračuje súboj o dve postupové priečky do play off medzi Michalovcami, Nitrou a Miškovcom. Všetky tri tímy si v nedeľu pripísali trojbodové víťazstvá. Najviac sa na triumf nadreli "" z Miškovca, ktoré rozhodli duel so svojimi krajanmi z Budapešti až v záverečnej tretine a vyhrali 2:0.Slávnostné buly duelu hodil kanadský hokejista Mathew Maione, ktorý získal v sezóne 2016/2017 s Banskou Bystricou titul a stal sa historicky najproduktívnejším obrancom najvyššej slovenskej súťaže. Hráči si však z jeho návštevy čo sa týka produktivity príklad nezobrali, pretože v prvej tretine videli diváci minimum šancí a žiadny gól. Dravšie začali domáci, vyslali niekoľko striel na Tomeka, ale skóre mohli v 7. minúte otvoriť hostia. Valach sa však zoči–voči Beskorowanymu nepresadil. Bystričania sa potom dostali do prečíslenia dvoch na jedného a po prihrávke Hickmotta nevyužil tutovku Hohmann. Majster sa nepresadil ani v presilovke, zahral ju zle a na konci prvej tretiny nesupel ani voľný Bartánus pred výborným Tomekom.Barani hrali na začiatku druhej tretiny presilovku a využili ju. V predbránkovom priestore si poradil voľný Lamper na 1:0. Následne sa dostali domáci aj do ďalšej početnej výhody, ale až tesne po jej skončení mohol z kruhu skórovať Jääskeläinen. Tomek bol však proti. Trenčania pohrozili v 29. minúte. Paukovček dostal parádnu prihrávku pred bránku, ale pri bekhendovom blafáku ho faulovali a gól nedal. Tento faul však potrestali hokejisti spod hradu Matúša Čáka v presilovke, keď z medzikružia vyrovnal Hecl. Prešlo iba 16 sekúnd a hosťujúci Brodeur fauloval v tutovke Hohmanna. Ten premenil nariadené trestné strieľanie na 2:1. Majster mal potom viac z hry, vypracoval si niekoľko šancí a v nich neuspeli najmä Mlynarovič a Cardwell. V 37. minúte hrali domáci krátko v početnej výhode a opäť sa presadil Hohmann. Strieľal švihom z kruhu, Mlynarovič dobre clonil brankárovi Dukly, ktorý kapituloval po tretíkrát v stretnutí.Domáci hrali na začiatku tretej tretiny dve presilovky a tú druhú využili. Po strele Bartánusa z medzikružia upratal vyrazený puk z ľavej strany do bránky voľný Šoltés na 4:1. Dukla sa potom snažila znížiť, ale mohla aj inkasovať. Hickmottovi nesadol puk na hokejku pred odkrytou bránkou. Na opačnej strane nevyužil zaváhanie Beskorowanyho pri rozohrávke pohotovou strelou Švec. Trenčania nezužitkovali ani presilovku štyroch proti trom a v závere sa museli dokonca brániť v oslabení o dvoch hráčov. Inkasovali napokon aj piaty gól, keď sa bekhendom presadil po biliardovej akcii Hričina.: "."."Slovan sa dostal v úvode do tlaku vďaka faulu Corrina, ktorý išiel už v 1. minúte na trestnú lavicu. Domáci síce presilovku nevyužili, no ich nápor pokračoval a desať sekúnd po jej konci otvoril skóre Kytnár, keď tečoval strelu Bačíka - 1:0. Následne si zahrali v početnej výhode aj hostia, šance mali Parks a Mikúš, ale nepremenili ich a v 7. minúte udreli znova "". Opäť sa presadili tečovanou strelou, tentokrát skóroval Abdul po strele Carsona. V 17. minúte pridal Meszároš tvrdou strelou tretí gól a v závere tretiny mohlo byť už 4:0, no Bondra ani Pance Tomeka neprekonali.Brankár Zvolena si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 24. minúte, keď zneškodnil strelu Ziga. Hostia mali ihneď dobrý protiútok, no Kelemen netrafil bránku. Slovan si potom zahrali dve presilovky, v 26. minúte bol v dobrej pozícii Urbánek, no Švárny mu znemožnil zakončenie. Druhá početná výhoda "" sa skončila predčasne, keďže na trestnú išiel aj Zigo. Zvolen mohol znížiť v 31. minúte, no Brust výborne zasiahol pri strele McPhersona i dorážke Mikúša. V 35. minúte sa ocitol po prihrávke Bondru pred brankárom Pance, ale tesne minul.Slovan si zahral v úvode tretieho dejstva ďalšiu presilovku a dokázal ju využiť už po 18 sekundách. Štajnochovu strelu od modrej tečoval za Tomekov chrbát Zigo. Ďalší gól mohol pridať v 43. minúte vo vlastnom oslabení Urbánek, ale v úniku trafil len do brankára. Zvolenčania dostali šancu skorigovať v 45. minúte, keď hrali vyše minútu 5 proti 3, vytvorili si tlak, no Brust si udržal čisté konto. V 49. minúte pridal Slovan piaty gól z hokejky Panceho a tak odštartoval nadstavbovú časť vysokým víťazstvom.: ".": "."Hostia mali už v 2. minúte 54-sekundovú presilovku o dvoch hráčov. Síce sa v nej usadili v pásme a zvierali súpera pred brankárom Košarišťanom, ten však nemusel riešiť vážnejšiu situáciu. Prvá tretina priniesla najmä bojovný hokej vo vysokom nasadení, avšak s minimimo vyložených príležitostí. V 16. minúte sa Košičania dostali k súvislejšiemu presilovkovému tlaku, v ktorom brankár Vošvrda zmaril sľubnú šancu Paršina.Úvod druhej tretiny patril hosťom. Tí išli do vedenia v 25. minúte, keď obranca Dalhuisen zblízka dorazil puk za Košarišťana - 0:1. Strelený gól posmelil Popradčanov, ktorí si následne vypracovali aj ďalšie šance, ale brankár domácich sa nenechal zaskočiť. Košičania sa k vážnejším šanciam dostávali najmä v presilovkách, no v tej z 30. minúty neskórovali. Pred brankárom Vošvrdom sa usadili a zvierali brániaceho súpera, no bez momentu prekvapenia. V 35. minúte sa pred popradského brankára natlačil Skokan, ale jeho pokusu chýbali centimetre.Brankár Vošvrda v úvode tretej tretiny viackrát podržal svoj tím a keď sa domácim nedarilo skórovať, hostia zvýšili svoj náskok. V 48. minúte fauloval obranca Koch útočníka hostí a kapitán "" Svitana skóroval z trestného strieľania - 0:2. Kontaktný gól domácich prišiel o tri minúty, keď Sukeľ zblízka dokončil akciu Milého - 1:2. Hra mala naďalej vysoké tempo, gólových príležitostí však bolo pomenej. V 57. minúte "" pred Košarišťanom, ale Svitana s Takáčom neboli úspešní. Košičania skúsili v závere aj hru so šiestimi hráčmi, ale Zagrapan gólom do prázdnej bránky poistil víťazstvo hostí.: "Súboj aktuálne najlepšieho tímu v skupine o 7. - 12. miesto proti najslabšiemu sa od úvodu vyvíjal v prospech domácich. Už v 16. sekunde sa nechal vylúčiť za hákovanie obranca Detvy Daniel Gachulinec a v presilovke otvoril skóre Christophe Lalancette. Na pohodlný rozdiel troch gólov posunuli Zemplínčanov dva zlepené góly v polovici prvej tretiny, Zackary Phillips a Tomáš Török rozvlnili sieť v priebehu jednej minúty a trinástich sekúnd.Michalovce ani v ďalšom priebehu zápasu nepoľavili a potešili vyše tritisíc divákov ďalšími gólmi. Eduard Šimun zvýšil v 34. minúte už na 6:0, keď skóroval iba 21 sekúnd po Andreasovi Štrauchovi. Šimun mal napokon tú česť streliť aj okrúhly desiaty gól. Podarilo sa mu to 70 sekúnd pred koncom a v drese domácich sa stal jediným dvojgólovým strelcom.Nitrania v úvodnej tretine skórovali až trikrát. Najskôr v 7. minúte prestrelil Pavlasa Minárik a v závere tretiny sa opäť presadil pri avizovanom vylúčení ten istý hráč. Komfortný trojgólový náskok zabezpečil gólovou dorážkou Yellow Horn. Lepšie sebavedomie mali domáci, ktorí boli silnejší na puku a hostí nepúšťali do väčších šancí. Hostí podržal vo viacerých momentoch Pavlas, ale prostredná tretina priniesla najmenej vzruchu.V 49. minúte mohol znížiť hosťujúci kapitán Jurík, ale málo zamestnávaný Šimboch bol v strehu. Slabšiu koncentráciu Novozámčanov dokumentuje aj fakt, že až dvakrát v zápase hrali oslabenie pre priveľa hráčov na ľade. V druhom prípade presilovú hru Nitrania využili. Svoj prehľad v hre ukázal Yellow Horn, ktorý ponúkol čistú šancu Fominychovi a ten uzavrel konečný stav na 4:0.Maďarské družstvá si zopakovali vzájomný súboj po dvoch dňoch a tentokrát sa tešil domáci Miškovec. V prvých dvoch tretinách gól nepadol a o najdramatickejší moment sa nechtiac postaral čiarový rozhodca, ktorý desať sekúnd pred koncom druhej tretiny dostal pukom do tváre a odniesli ho na nosidlách. Zápas tak dopískala trojica.Na úvodný gól čakali diváci až do 48. minúty kedy po individuálnej akcii skóroval Nikandrosz Galanisz. Druhý gól pridal Radim Valchař pri vabanku hostí 40 sekúnd pred koncom.