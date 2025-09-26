< sekcia Šport
Žilina je nový líder, Prešov s piatou prehrou za sebou
Štvrté víťazstvo za sebou zaznamenala Nitra.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Hokejisti Žiliny si v piatkovom zápase 6. kola Tipsport ligy pripísali na konto piate víťazstvo a vystriedali na čele tabuľky Banskú Bystricu. Vlci v domácom dueli zdolali Duklu Trenčín 4:0, dovtedajší líder prehral doma so Slovanom 4:5 po predĺžení.
"Barani" pritom viedli 4:1, keď sa trikrát presadil Carter Turnbull, ale Slovan potom využil faul Faitha, po ktorom dostal domáci útočník päťminútový trest a v početnej výhode vyrovnal tromi gólmi. V predĺžení rozhodol Radovan Bondra. Práve duel Slovana s novým lídrom zo Žiliny bude pútať pozornosť v nedeľu.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v Poprade 2:1, o ich víťazstve rozhodol dve a pol minúty pred koncom Olivier Archambault. Pre Poprad to bola štvrtá prehra po sebe, Spišiaci naopak zvíťazili po tretí raz z uplynulých štyroch duelov.
Štvrté víťazstvo za sebou zaznamenala Nitra. „Corgoni“ v repríze finále uplynulej sezóny zdolali úradujúcich majstrov z Košíc 4:3 a s 12 bodmi sa posunuli na štvrté miesto. „Oceliari“ nazbierali o bod menej a sú o jednu pozíciu nižšie.
Prešov naopak zaknihoval piatu prehru po sebe, keď doma nestačil na Liptovský Mikuláš 3:4. V tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom 11. mieste, Liptáci sú s 9 bodmi na 7. priečke.
Darilo sa aj Zvolenu, po sérii štyroch prehier si "bryndziari" v domácom dueli poradili s Michalovcami 7:2 a na 9. mieste tabuľky majú 7 bodov. Dukla zostala na poslednom mieste tabuľky s dvoma bodmi.
6. kolo Tipsport ligy:
Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly: 6. Vajko (Miller, Mucha), 7. Kolenič, 7. Koyš (Kosmachuk, Galamboš), 52. Mucha. Rozhodcovia: Výleta, Goga – Orolin, Frimmel, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3119 divákov.
Žilina: LaCouvée - Miller, Vajko, Pobežal, Gachulinec, Korenčík, Diakov, Beták, Holenda – Koyš, Galamboš, Kosmachuk – Ranford, Korczak, Kolenič – Dubravík, Baláž, Mucha – Juščák, Dej, Vašaš
Trenčín: Hrenák - Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Laurenčík, Goljer – Bezúch, Bellerive, Josling – Krajčovič, Vitolinš, Leskinen – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Kalis, Krajč
HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
Góly: 4. Hecl (Cassels), 17. Troock (Zuzin, Kudrna), 29. Kudrna (J. Valach, Trook), 48. Wesley (Golian, L. Lunter), 53. Zuzin (Troock, Kudrna), 53. Macek, 57. Cassels – 32. Bindulis (Kytnár), 47. Michnáč (Meliško, Virtanen). Rozhodcovia: Klejna, Baluška – Tichý, Staššák, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1521 divákov.
Zvolen: Kantor - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Kobolka, D. Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Troock, Zuzin, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – L. Lunter, Kaspick, Kukos – Rausa, Hybský
Michalovce: Glosár - Welsh, Bindulis, Meliško, Marcinko, Stripai, Ligas, Rimko – Martel, Roy, Matta – Michnáč, Kytnár, Virtanen – Safaraleev, Lichanec, Svitana – A. Varga, T. Faith, Hrabčák
HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 10. Bačo (Dicskinson, Taylor), 20. Suja (Taylor, Jokeľ), 44. Zabusovs – 1. Cormier (z trestného strieľania), 25. Tritt (Robertson, Réway), 35. Ferkodič (Šandor, Flood), 56. Uhrík (Lalík, Ferkodič). Rozhodcovia: Orolin, Kocúr – Pribula, Tvrdoň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Cormier 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1008 divákov.
Prešov: Janus - Kozák, Tumanovs, Semaňák, Jasečko, Hudec, Taylor – Zabusovs, Buncis, Dickinson – Šille, Rapuzzi, Bačo – Valigura, Paločko, Jokeľ – Chalupa, Suja, Novota
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (od 46. do 48. Surák) - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, R=way – Ibragimov, Tritt, Šandor – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Nespala, Vankúš, Kotvan
HK Nitra - HC Košice 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Góly: 5. Hrnka (Jackson, Bubela), 11. Paulovič, 36. Carmichael (Bubela, Jackson), 43. Molnár (Bača, Chrenko) – 23. Havrila (Rogoň, Bučko), 43. Petráš (Chovan, Mikúš), 49. Lunter (Ferenc, Rogoň). Rozhodcovia: Stano, Crman - Jedlička, Kacej, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3197 divákov.
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Kalman, Bača, Vitaloš, Stacha, Carmichael – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Bubela, Hrnka – Lacka, Čederle, Okoličány – Molnár, Chrenko, Nemec – Kováč
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Ferenc, Dakhnovskyj, Bartoš, Šedivý, Kvietok – Mikúš, Chovan, Petráš – Krivošík, Repčík, Lunter – Lamper, Havrila, Rogoň – Blaško, Kohút, Plochotnik
HC MONACObet Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 4:5 pp (3:1, 1:3, 0:0 – 0:1)
Góly: 1. Turnbull (Faith, Myklucha), 11. Turnbull (Lucas, Myklucha), 12. Turnbull (Lucas, Myklucha), 27. Šoltés – 2. Bondra (Maier), 33. Acolatse, 35. Acolatse (O´Connor, Elson), 38. O´Connor (Peterek), 63. Bondra (Acolatse). Rozhodovali: Žák, Krajčík – Hercog, Vyšný, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Faith (B. Bystrica) 5+DKZ za podkopnutie, presilovky 1:3, oslabenia: 0:0, 2816 divákov
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky, Macejko – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Žiak, Ondrušek, Matoušek
Slovan: Kiviaho (12. Andrisík) – Acolatse, Ličko, O´Connor, Maier, Kráľovič, Fabuš, Bačik – Varga, Marcinko, Takáč – Bondra, Elson, Dmowski – Šimun, Peterek, Jendek – Petriska, Solenský, Kukumberg
HK Poprad - HC Spišská Nová Ves 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 9. Bjalončík (Sproul, Calof) – 43. Giroux (Laferriere, Romaňák), 58. Archambault. Rozhodcovia: Štefik, Hronský – Tomáš, Jurčiak, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2965 divákov.
Poprad: Belányi - Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Sluka, Romančík, Ďula – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Török – Kundrik, Suchý, Stanček – Výhonský, Wong, Majdan
Spišská Nová Ves: Valluš - Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Belluš – Rapáč, Giroux, Stas – Archambault, Rockwood, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Danielčák
tabuľka:
1. Žilina 6 5 0 1 0 20:7 16
2. B. Bystrica 6 4 1 1 0 24:12 15
3. Slovan 6 3 1 1 1 22:16 12
4. Nitra 6 3 1 1 1 20:18 12
5. Košice 6 3 0 2 1 22:16 11
6. Trenčín 6 2 2 0 2 17:17 10
7. L. Mikuláš 6 2 1 1 2 20:22 9
8. Spišská N. Ves 6 2 1 0 3 14:18 8
9. Zvolen 6 2 0 1 3 20:22 7
10. Poprad 6 1 0 0 5 16:22 3
11. Prešov 6 1 0 0 5 9:24 3
12. Michalovce 6 0 1 0 5 15:25 2
