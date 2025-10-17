< sekcia Šport
Hokej-TL: Žilina zastavila Nitru, Slovan natiahol víťaznú sériu
Dva body na lídra stráca Slovan, ktorý v ďalšom šlágri zvíťazil v Košiciach 2:1 po nájazdoch a zaknihoval deviaty triumf za sebou.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Na čele tabuľky hokejovej Tipsport ligy je opäť Žilina. Vlci v 12. kole zvíťazili v šlágri kola v Nitre 3:1 a vystriedali ju na poste lídra. Na konte majú 28 bodov, druhá Nitra má o bod menej.
12. kolo Tipsport ligy
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 40. J. Valach (Fekiač, Marcinek) – 2. Gron (Kukuča, Lee), 6. Lee (Stránsky, Žiak), 16. Faith (Myklucha, Turnbull), 30. Turnbull (Myklucha, Zeleňák), 44. Turnbull (Faith), 52. Šoltés (Kukuča, Gron). Rozhodovali: Kalina, Snášel ml. – Knižka, Hercog, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3406 divákov.
Zvolen: Kantor – J. Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, D. Brejčák, Biba – Marcinek, Šramaty, Macek – Kudrna, Zuzin, Hecl – Jääskeläinen, Cassels, Troock – L. Lunter, V. Fekiač, Kukos – Matula
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Zeleňák, Lee, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Ondrušek, M. Valach – Žiak, Dej, Tomka
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 39. Džugan (Viedenský, Turanský), 60. Tychonick (Giroux, Romaňák) – 46. Maruna (Krajčovič, Šiška). Rozhodcovia: Fridrich, Rojík – Tomáš, Orolin, vylúčení: 1:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 2246 divákov.
Spišská Nová Ves: Godla – Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Stas – Rapáč, Giroux, Laferriere – Teasdale, Drábek, Archambault – Turanský, Viedenský, Džugan – Števuliak, Bortňák, Frankovič
Trenčín: Junca – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Dudáš, Hrenák – Krajčovič, Bellerive, Josling – Záborský, Kalis, Lapšanský – Hudec, Šiška, Maruna – Ahl, Vitolinš, Leskinen
HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
Góly: 50. Marcinko (Michnáč), 52. Virtanen (Michnáč), 58. Martel (Bindulis, Roy) – 21. Robertson (Cormier, Flood), 57. Elynuik. Rozhodcovia: Novák, Krajčík – Gegáň, Staššák, vylúčení: 4:6 na 2 min., navyše Sukeľ (LM) 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1216 divákov.
Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Nilsson, Lindelöf, J. Marcinko, Meliško, Macejko, Rimko, Faith – Spodniak, Roy, Martel, – Virtanen, Kytnár, Michnáč – Fominych, Svitana, A. Varga, Spodniak – Bartánus, Lichanec, Hrabčák
Liptovský Mikuláš: Surák – Lalík, Robertson, Flood, Bilý, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak, Kriška – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elynuik, Nespala – Ibragimov, Tritt, Šandor – Kuba, Uhrík, Kotvan
HK Poprad - HC Prešov 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
Góly: 7. Majdan (Urbánek, Nemčík), 14. Lefebvre (Gabor, Šotek), 19. Calof (Lefebvre, Cracknell), 21. Bracco (Cracknell, Sproul), 27. Výhonský (Nauš, Cracknell), 45. Nauš (Cracknell, Sproul), 53. Bodák (Calof, Bracco) – 9. Rapuzzi (Ullman, Fejes), 15. Giľák (Fejes, Semaňák). Rozhodcovia: Goga, Jobbágy – Pribula, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0, 2244 divákov divákov.
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Fereta, Nemčík – Bracco, Cracknell, Calof – Török, Suchý, Výhonský – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
Prešov: Janus – Kozák, MacDougall, Semaňák, Ullman,Hudec, Hain – Zabusovs, Buncis, Bačo – Fejes, Rapuzzi, Giľák – Valigura, Štetka, Chalupa – Jokeľ, Suja, Šille
HK Nitra - Vlci Žilina 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 22. Stacha (Lacka) – 1. Korczak, 4. Vašaš (Koyš, Galamboš), 26. Ranford (Chicoine). Rozhodcovia: Baluška, Žák – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3337 divákov.
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Kostenko, Kalman, Vitaloš, Stacha, Bača – Paulovič, Krištof, Passolt – Kováč, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bajtek, Chrenko, Nemec – Molnár
Žilina: LaCouvée – Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Holenda, Diakov, Rajnoha – Kolenič, Korczak, Ranford – Kosmachuk, Dej, Mucha – Juščák, Baláž, Dubravík – Vašaš, Galamboš, Koyš
HC Košice - HC Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 25. Krivošík (Petráš, Chovan)- 38. Acolatse (Elson, Shinnimin), rozh. nájazd Královič. Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. - D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6992 divákov
Košice: Riečický (na sn Jurčák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Liščiský, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Plochotnik
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačík, Královič, Fabuš, Ličko - Petriska, Preisinger, Kukumberg - Varga, Jendek, Takáč - Bondra, Elson, Dmowski - Šimun, Solenský, Shinnimin
tabuľka:
1. Žilina 12 9 0 1 2 37:20 28
2. Nitra 12 8 1 1 2 37:27 27
3. Slovan 12 5 5 1 1 47:32 26
4. B. Bystrica 12 7 1 1 3 45:29 24
5. L. Mikuláš 12 4 3 2 3 39:38 20
6. Košice 12 5 0 4 3 36:29 19
7. Spišská N. Ves 12 5 1 0 6 25:34 17
8. Trenčín 12 3 2 3 4 27:29 16
9. Zvolen 12 4 1 1 6 38:36 15
10. Michalovce 12 2 2 0 8 30:42 10
11. Poprad 12 2 0 2 8 33:45 8
12. Prešov 12 2 0 0 10 17:50 6
