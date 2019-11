Tipsportliga: Zmeny v Michalovciach, prišiel Šimun z Nitry

Michalovce/Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - V kádri hokejového tipsportligového klubu HK Dukla Ingema Michalovce prišlo k dvom zmenám. Novou tvárou v tíme je stredný útočník Eduard Šimun, do Banskej Bystrice naopak zamieril krídelník Radoslav Mesaroš. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Šimun nedávno skončil pôsobenie v Nitre, za ktorú odohral v sezóne 2019/2020 19 zápasov, v ktorých získal 5 kanadských bodov za 2 góly a 3 asistencie. V najvyššej slovenskej súťaži už obliekal aj dresy Banskej Bystrice, Trenčína i Nových Zámkov, za Slovan Bratislava si zahral 11 zápasov v KHL. "S trénerom Miroslavom Chudým sa dlhodobo poznám, vytiahol ma do juniorky aj A-mužstva v Banskej Bystrici. Bol to jeden z dôvodov, prečo som kývol na ponuku Michaloviec," poznamenal Šimun pre klubovú stránku.



Odchovanec michalovského hokeja Radoslav Mesaroš nastúpil v ročníku 2019/2020 do 9 zápasov, v ktorých mal bilanciu 1+1. Zostávajúcu časť sezóny bude pôsobiť v Banskej Bystrici. "Pre "Mesiho" prišla ponuka od majstra. Rozprával som sa s ním o tom a vravel, že to bude posun v kariére. Boli by sme proti nemu, keby sme mu to neumožnili. Je to pre neho výzva," poznamenal tréner michalovskej Dukly Miroslav Chudý.