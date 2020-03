Hokej-TL: Zvolen nevidí zmysel hrať play off bez divákov

Zvolen 11. marca (TASR) – Predstavitelia HKM Zvolen uvítali rozhodnutie Ligovej rady SZĽH predčasne ukončiť sezónu najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Práve na ich zimnom štadióne sa konalo stredajšie zasadnutie klubov Tipsport ligy, kde padol konečný verdikt.



Pre šíriaci sa nový koronavírus zakázal Ústredný krízový štáb SR predbežne na dva týždne usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine. Hokejisti na Slovensku tak nedokážu regulárne odohrať súťaž, navyše reálne hrozí, že sa tento zákaz môže ešte predĺžiť, respektíve padne ďalšie rozhodnutie odohrať zápasy bez divákov. "Bolo to ťažké rozhodnutie, pretože každý sa teší na play off fázu súťaže, no vyššia moc zasiahla. Máme zakázané usporadúvať športové podujatia vôbec. Ak by sa náhodou po dvoch týždňoch povolili zápasy, tak pre nás nemá žiadny zmysel hrať bez divákov, lebo play off je i o emóciách a hrať pred prázdnym hľadiskom je úplne zbytočné," uviedol po stredajšom rokovaní zástupcov klubov Tipsport ligy predseda predstavenstva HKM Zvolen Dušan Mráz.



Zvolenčania priznávajú, že rozhodnutie o predčasnom ukončení súťaže im prinesie značné finančné straty. "Náš príjem zo vstupného štvrťfinálových a semifinálových zápasov sa v minulej sezóne pohyboval na úrovni celkového príjmu všetkých zápasov základnej časti," zdôraznil D. Mráz.



HKM Zvolen by uvítal kompenzáciu za vzniknuté finančné straty. Spolieha sa pritom na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá zvažuje odškodniť miliónmi eur aj športové kluby, ktoré museli predčasne ukončiť sezónu. "Nie sú to len diváci. Máme dohodnutých viacero zmluvných partnerov v určitej čiastke a potom sú dohodnuté ďalšie peňažné čiastky za play-off. Každý klub teraz vyčísli priame straty a následne sa chceme uchádzať o odškodnenie. Treba si uvedomiť, že hokej na Slovensku drží pár spoločností, pár ľudí a my na tom nezarábame. Ešte v živote sme nezarobili ani halier, všetko sa späť investuje do hokeja. Sme v biednej situácii v porovnaní s iným svetom, takže pre niektoré kluby môže byť takéto rozhodnutie o predčasnom ukončení súťaže likvidačné," prezradil šéf zvolenského klubu.



HKM na základe stredajšieho verdiktu pristúpi k ukončeniu zmlúv s hráčmi mužstva, keďže už neodohrajú žiadny zápas sezóny 2019/2020. "Máme uzavreté štandardné zmluvy, ktoré využívajú všetky kluby v Tipsport lige. Nachádza sa v nich článok o vyššej moci, že zmluva sa môže ukončiť, ak zasiahne vyššia moc. Podľa tohto článku budeme teraz postupovať," uzavrel Dušan Mráz.