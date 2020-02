TIPSPORT LIGA: Zvolen získal útočníka Sýkoru z Detvy

Zvolen 17. februára (TASR) - Slovenský hokejista Ján Sýkora zamieril z Detvy do HKM Zvolen. S vedením klubu sa dohodol na hosťovaní do konca sezóny 2019/2020. Účastník Tipsport Ligy informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



Sýkora príchodom do Zvolena nasledoval kroky Petra Zuzina. Táto dvojica vytvorila spoločne s Petrom Šišovským produktívny útok, ktorý si v ročníku 2019/2020 vybojoval aj reprezentačné pozvánky. Po odchode Šišovského do Vítkovíc sa aj zvyšní dvaja hráči rozhodli pre zmenu pôsobiska v závere ročníka. Sýkora v ňom odohral 33 zápasov, v ktorých dosiahol 16 gólov a 16 asistencií. Momentálne sa zotavuje po zranení, zatiaľ posledný zápas odohral 4. januára práve vo Zvolene.