Zvolenčania bez trénera Summanena, s prípravou začnú až o dva mesiace

Zvolen 27. mája (TASR) - Fínsky hokejový tréner Raimo Summanen nebude pokračovať v klube HKM Zvolen. Vedenie klubu hľadá k hlavnému trénerovi Andrejovi Podkonickému asistenta s väzbami na zvolenský hokej. Podkonický to uviedol v rozhovore pre klubovú stránku.



Summanen pôsobil pod Pustým hradom v sezóne 2018/2019 ako Podkonického asistent. "Hľadáme asistenta, keďže sme sa rozhodli, že Raimo Summanen nebude pri A-mužstve pokračovať. Chceme dať v prvom rade šancu ďalšiemu Zvolenčanovi, všetko je ale zatiaľ v štádiu riešenia. Toto by mala byť jediná zmena v realizačnom tíme, na poste videoanalytika zostáva Jaroslav Török," prezradil Podkonický.



V kádri zvolenského A-mužstva dôjde pred sezónou k viacerým zmenám. Tím už opustili Michal Chovan, David Růžička (obaja zamierili do Košíc) a Kanaďan Mark Fraser (Nemecko), zmluvy naopak predĺžili útočníci Rastislav Špirko a Miloš Kelemen.



"Zvolen je ambiciózny klub, ktorý sa chce stále pohybovať na popredných priečkach. Skladanie mužstva prebieha a budú v ňom také zmeny, ktoré som ani ja nečakal. Mojou predstavou bolo, že tím z minulej sezóny zostane viac-menej pokope a na potrebných pozíciách ho len vhodne doplníme. Hoci sme boli veľmi blízko, nepodarilo sa nám prebojovať sa do finále a preto bude mužstvo HKM zložené nanovo.



"Z minulej sezóny v ňom zostane len pár hráčov. Určite ale chceme dať priestor aj mladým, chceme vychovať nových Zvolenčanov pre seniorský hokej," poznamenal Podkonický.



Viaceré tipsportligové tímy už začali so spoločnou prípravou na suchu, vo Zvolene však idú inou cestou. Hráči absolvujú tréningy individuálne a zídu sa až 29. júla pred prvým spoločným tréningom na ľade.