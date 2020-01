TIPSPORT LIGA: Bodová séria Košíc má už 16 dielov

Košice 13. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice sú naďalej na víťaznej vlne. Nedeľným triumfom nad Duklou Trenčín (3:2) sa udržali na 1. priečke v ligovej tabuľke a bodovú sériu natiahli na 16 zápasov. Tréner Peter Draisaitl po stretnutí pochválil tretiu formáciu, jej krídelník Branislav Rapáč skóroval už vo štvrtom zápase po sebe.



Rapáč má v úvode tohto roka výbornú streleckú formu. S 11 zásahmi je tretí najlepší strelec mužstva, no strelecké vzplanutie nepreceňuje. "Tu v Košiciach mám skôr defenzívnejšie úlohy než vlani v Nitre. Góly sú iba povestnou čerešničkou. Moja hra nie je postavená na góloch. Keď skórujem, tak je to fajn, ale keď nie, tak sa nič nedeje," uviedol Rapáč.



Aj on bol jednou z viacerých predsezónnych posíl "oceliarov" a v úvode ročníka nastupoval vo formácii s ďalšími novicmi Daliborom Bortňákom a Martinom Bellušom. Druhého menovaného nedávno nahradil Jakub Suja a novozložená formácia príjemne prekvapila aj trénera Petra Draisaitla. "Nielen za výkon v dnešnom zápase, ale aj v predošlých štyroch, chcem pochváliť našu tretiu útočnú trojicu. Bortňák, Rapáč, Suja je naša najlepšia formácia v uplynulých zápasoch. Nie náhodou dnes opäť rozhodli o našom víťazstve," uviedol Draisaitl, ktorý nemá vo zvyku chváliť jednotlivcov.



Rapáč v nedeľnom dueli s Trenčínom upravil na 2:1, Suja v 3. tretine rozhodol o troch bodoch pre domácich. "Paťo Koch mi dal výbornú prihrávku. Ja som sa to snažil strieľať hore, takže nebudem tvrdiť, že som bol prekvapený, že to tam padlo," uviedol s úsmevom. "Samozrejme, som rád za každý gól, ktorý dám. Dúfam, že budem čo najviac pomáhať tímu, no viem, že tých gólov mohlo byť aj viac. Našťastie vyhrávame, to je dôležité," uviedol Suja, pre ktorého to bol 5. gól v sezóne.



Zaujímavosťou je, že až štyri z nich boli víťazné. Z uplynulých 16 zápasov vyhrali Košičania až 15, pričom 10 z nich bolo po najtesnejších výsledkoch. "Veľa zápasov sme vyhrali o gól, alebo po tesnom priebehu. Chvalabohu za víťaznú mentalitu, ktorú máme. Pre mužstvo je dôležité, že dokáže ťažké zápasy dotiahnuť do víťazného konca. Nedá sa celých 56 kôl jednoznačne vyhrávať a v každom zápase hrať ideálne. Mužstvá sa zlepšili, liga je vyrovnaná, no pre nás je potešiteľné, že vyhrávame ťažké zápasy. To je výborné pred rozhodujúcou fázou sezóny," poznamenal Branislav Rapáč.