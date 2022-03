Hokej: Trenčín zdolal Banskú Bystricu a udržal sa v hre o štvrťfinále

HK Dukla Trenčín - HC ´05 Banská Bystrica 3:2 pp (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 27. Krajč (Bezúch, Sojčík), 34. Bezúch (Chovan), 73. Valach - 41. Berger (Bačik), 43. Cardwell (Berger). Rozhodovali: Stano, Goga - Crman, Kacej, vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2680 divákov



Trenčín: Bowns - Chovan, Kudla, Lemcke, Nemčík, Chromiak, Starosta, Žiak - Bezúch, Mahbod, Krajč - Tybor, Sojčík, Honzek - Berisha, Rehuš, Valach - Krajčovič, J. Švec, Minárik - Gaťár



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkund, Crevier-Morin, Bdžoch, Kostromitin - Urbánek, Berger, Šoltés - Lamper, Bubela, Melcher - Fossier, Tamáši, Kabáč - Bača, Paukovček, Gabor - K. Jendroľ



/stav série: 1:2/

Trenčín 19. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v sobotnom treťom zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy nad HC ´05 Banská Bystrica 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 73. minúte Marek Valach, čím udržal Trenčanom nádej na víťazstvo v sérii hranej na tri víťazné zápasy. Po treťom stretnutí však sú bližšie k postupu do štvrťfinále naďalej Banskobystričania, ktorí vedú 2:1.Trenčania mali v 7. a 14. minúte presilovky, ale "" oslabenia zvládli bez výrazných ťažkostí. V 12. minúte mohli hostia otvoriť skóre, no ofenzívny výpad obrancu Cardwella sa neskončil gólom. Úspešný nebol ani domáci útočník Švec v 16. minúte. V závere prvej časti sa k prvej početnej výhode dostali hostia, sľubnú šancu v nej nevyužil Šoltés.Bezgólové skóre vydržalo do 27. minúty. V nej si Bezúch v ofenzívnej akcii počkal na Krajča, ktorý využil priestor a prekonal brankára Weningera - 1:0. Tímy si krátko nato vyskúšali oslabenia i presilovky a keď sa Trenčania ubránili početnej nevýhode, gólovo udreli druhýkrát. Bezúch sa ďalší ofenzívny únik rozhodol vyriešiť individuálne a prekonal Weningera - 2:0.Nádejné skóre však Trenčania neudržali. "Barani" znížili už po 20 sekundách tretej časti, keď ich tlak zakončil Bergerov teč Bačikovej strely - 2:1. O necelé dve minúty už bolo 2:2, keďže pokračujúci tlak hostí vyústil do gólu Cardwella. Hostia boli pri chuti, častejšie sa hralo pred trenčianskym brankárom Bownsom, no viaceré strely vrátane sľubnej šanci Urbánka sa neskončili gólom. Hra sa postupne vyrovnala a zápas dospel do predĺženia.V ňom najskôr Honzek nevyužil šancu rozhodnúť, no Duklu to nemrzelo, keďže Valachova strela po vyhranom buly v útočnom pásme prekonala Weningera - 3:2 pp.