Třinec zdolal Olomouc 8:2

.
Na archívnej snímke Marko Daňo. Foto: TASR - Martin Baumann

Dva góly strelil Marko Daňo a jeden Libor Hudáček.

Autor TASR
Praha 10. septembra (TASR) - Slovenskí hokejisti sa výrazne podieľali na presvedčivom vstupe Třinca do nového ročníka českej extraligy. Domáci „oceliari“ zdolali Olomouc 8:2, pričom dva góly strelil Marko Daňo a jeden Libor Hudáček, obaja získali aj bod za asistenciu. Gólové prihrávky si pripísali aj Martin Marinčin, Vladimír Dravecký a Miloš Roman. Pri druhom góle hostí asistoval Silvester Kusko.



Česká extraliga, 1. kolo:

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 8:2 (1:1, 4:1, 3:0)

Góly: 10. HUDÁČEK (DAŇO, MARINČIN), 24. Adámek, 26. DAŇO, 36. Kovařčík, 40. Flynn, 42. Cienciala (HUDÁČEK), 46. DAŇO, 54. Vrána (DRAVECKÝ, ROMAN) - 2. Navrátil, 34. Nahodil (KUSKO)
.

