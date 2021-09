Třinec vyhral na ľade Sparty Praha, Hrehorčák dvakrát skóroval

Česká extraliga - 4. kolo:

Motor České Budějovice - HC Olomouc 5:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 3. a 54. Gulaš, 6. Ondráček, 24. Abdul, 30. Vráblík) – 12. Kolouch, 32. Krejčí



PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Góly: 16. T. MIKÚŠ (TRŠKA), 24. Fořt (T. MIKÚŠ, TRŠKA), 31. Kubiš (T. MIKÚŠ) – 21. a 57. Bukarts, 25. a 47. Krenželok, 15. Bernovský, 33. Fridrich



Mountfield Hradec Králové - Energie Karlove Vary 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 4. McCormack (CINGEL), 13. Orsava, 39. Blain – 21. Vondráček, 50. Rachůnek



Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Góly: 4. Klepiš, 20. Birner, 50. Filippi - 12. Jágr, 34. Kristo



Sparta Praha - Oceláři Třinec 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Góly: 3. Moravčík, 24. Chlapík, 30. Vitouch, 52. Thorell – 28. a 60. HREHORĆÁK, 19. Hrňa (MARCINKO), 21. Kundrátek, 27. Růžička (MARCINKO), 31. Kovařčík, 49. Nestrašil

Praha 17. septembra (TASR) – Slovenský hokejový útočník Patrik Hrehorčák prispel dvoma gólmi k víťazstvu tímu Oceláři Třinec na ľade Sparty Praha 7:4 v piatkovom zápase 4. kola českej extraligy. Najskôr sa presadil v 28. minúte, keď zvýšil na 4:2, a v poslednej minúte spečatil výsledok do prázdnej bránky. Obhajcovi titulu patrí tretia priečka so stratou dvoch bodov na vicemajstrovský Liberec.Zo Slovákov sa gólovo presadil ešte Tibor Mikúš, ktorý zaznamenal aj dve asistencie, no jeho Zlín podľahol doma Vítkoviciam 3:6.