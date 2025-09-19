< sekcia Šport
Třinec zdolal Plzeň 2:1
Slovenský útočník Libor Hudáček asistoval pri oboch góloch Třinca, ktorý zdolal Plzeň 2:1 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
Třinec 19. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický prispel svojím druhým gólom v sezóne i jesnou asistenciou k víťazstvu Mladej Boleslavi na ľade Vítkovíc 4:1 v piatkovom zápase 5. kola českej extraligy. Pri druhom góle domácich asistoval slovenský obranca Samuel Kňažko.
Česká extraliga, 5. kolo:
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 33. a 62. Flynn (pri oboch HUDÁČEK) - 33. Mechura
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly: 27. Plutnar - 11. a 37. Shore, 14. Sirota, 20. Hyka, 60. Horák
HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 41. Yetman, 58. Zdráhal (KŇAŽKO) - 11. a 54. Fořt (pri druhom SKALICKÝ), 15. SKALICKÝ, 29. Mazura
