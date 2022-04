Třinec získal tretí titul v sérii, opäť ho potiahli aj Slováci

6. zápas finále play off českej extraligy:



Sparta Praha - Oceláři Třinec 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 53. Horák - 15. DRAVECKÝ (ROMAN), 16. Svačina (t.s.), 17.220 divákov (vypredané)

/konečný stav série: 2:4, Třinec získal titul/

Praha 28. apríla (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec získali tretí majstrovský titul v sérii. Zlatý hetrik spečatili vo štvrtkovom šiestom finále, v ktorom triumfovali na ľade Sparty Praha tesne 2:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.Z titul sa tešilo aj sedem Slovákov, ktorí opäť zanechali v klube výraznú pečať. Majstrovské oslavy si vychutnajú Martin Marinčin, Martin Bakoš, Marko Daňo, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko a Miloš Roman.Pre Třinec to je celkovo štvrtý titul v najvyššej súťaži, prvýkrát ho získal v roku 2011 a ďalšie dva pridal v sezóne 2018/19 a vlani. V ročníku 2019/20 sa play off neuskutočnila pre pandémiu koronavírusu. Dravecký a Marcinko získali s Třincom tri tituly, Roman a Hrehorčák dva.Prvý gól šiesteho finále padol v 15. minúte po akcii "slovenskej" štvrtej formácie. Dravecký sa po hite rýchlo postavil na nohy a získal puk, poslal ho na ľavé krídlo Romanovi, ten pred bránkou naznačil strelu, no vrátil prihrávku Draveckému a pred ním bola už len odkrytá sieť. Prešla len minúta a pol a Třinec viedol o dva góly. Adam Polášek sekol Martina Růžičku v samostatnom nájazde a tak nasledovalo trestné strieľanie. To premenil Vladimír Svačina, ktorý prekonal Júliusa Hudáčka v bránke Sparty.Třinec sa v ďalšom priebehu sústredil najmä na obranu dvojgólového náskoku a Spartu do ničoho nepúšťal. V druhej tretine jej dovolil len štyri strely na bránku, sám pritom hrozil z brejkov. Aj tretie dejstvo malo podobný priebeh, no Sparta predsa len duel zdramatizovala. V 53. minúte sa po chybe Marinčina presadil Roman Horák. Sparta v závere odvolala Hudáčka, ale vyrovnať sa jej už nepodarilo.