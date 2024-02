Úspešný dvojzápas s Nemeckom ukázal nové tváre, Ramsay: Hrali výborne

Zvolen 9. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia si počas dvojzápasu vo Zvolene dvakrát poradila s výberom Nemecka (5:2 a 4:3 po predĺžení). Mladý tím si vyslúžil pochvalu aj od hlavného trénera Craiga Ramsayho, ktorého tešilo, že národné mužstvo objavilo ďalších potenciálnych hráčov smerom k blížiacim sa MS v Prahe a Ostrave.



Slovenský tím zdolal Nemcov v príprave na svetový šampionát v Česku už tretíkrát. Novembrové víťazstvo z Nemeckého pohára (2:1) si pamätá až 13 hráčov, ktorí hrali pod Pustým hradom, no zaujali aj piati nováčikovia. "Sme spokojní a myslím, že je to naozaj úžasné. Videli sme opäť niekoľko nových hráčov a hrali výborne. Kolenič, ktorému sme ráno telefonovali, aby prišiel do národného tímu, večer hral a hral veľmi dobre," pochválil 72-ročný Kanaďan jedného z piatich debutantov Jakuba Koleniča. Útočník HKM Zvolen nahradil v zostave zraneného Viliama Čacha. "Je to krásny pocit, ešte si to úplne neuvedomujem. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. Zažiť víťaznú premiéru doma, to je o to krajšie," uviedol 22-ročný krídelník po premiére v národnom tíme. Rodený Zvolenčan si v minulosti zahral na juniorskom svetovom šampionáte, no pozvánke do "áčka" po telefonáte asistenta trénera Petra Frühaufa najskôr neveril: "Volal mi, že o 20 minút mám byť na štadióne, potom v aute som mu volal druhýkrát, či je to naozaj pravda. Začal som si to uvedomovať o čo ide, no on ma upokojil a potvrdil mi, že je to tak."



Víťaznému gólu v druhom stretnutí predchádzal nečakaný ťah Craiga Ramsayho. Slováci nastupovali do predĺženia s predelenou presilovou hrou. Od úvodného vhadzovania v stredovom kruhu stiahol kanadský kouč brankára Samuela Hlavaja a na ľad poslal korčuliara navyše. Risk sa vyplatil a po 39 sekundách rozhodol o víťazstve slovenského výberu úspešnou dorážkou útočník Oliver Okuliar. "Samozrejme, že sme riskovali, keď sme stiahli brankára, ale viete, je to skvelá príležitosť urobiť niečo také. Nikdy predtým som to vlastne neurobil," vysvetlil Ramsay svoj neortodoxný ťah, ktorý sa ukázal ako efektívny.



Stretnutie v rodnom meste si užili traja zvolenskí odchovanci, okrem Koleniča aj obrancovia Dávid Mudrák a Michal Ivan. Ten bol najskúsenejší hráč výberu a tím viedol ako kapitán. "V oboch zápasoch boli fanúšikovia skvelí, za čo im patrí nesmierna vďaka. Ja som si to veľmi užil, po pár rokoch opäť doma, tešil som sa na to. Verím, že sa ľuďom hokej páčil a vrátili sme im to, že nás prišli podporiť," povedal Ivan, ktorý si naposledy vo Zvolene zahral počas sezóny 2020/21, keď Zvolenčania získali majstrovský titul. Odvtedy už tretiu sezóne oblieka dres českého Liberca.