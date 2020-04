Hokejový útočník Bartovič ukončil kariéru

Trenčín 28. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Milan Bartovič ukončil hráčsku kariéru. "Krásnych 20 rokov za sebou. Ďakujem mojej rodine, mojim spoluhráčom, trénerom a fanúšikom za krásnu kariéru," uviedol na svojom instagramovom účte.



Odchovanca Dukly Trenčín draftoval v roku 1999 klub NHL Buffalo Sabres v 2. kole z 35. miesta. Následne sa pobral do zámoria, kde napokon strávil sedem sezón. Väčšinu z nich v nižších súťažiach, ale presadil sa aj do NHL. V drese Buffala a Chicaga odohral celkovo 50 zápasov, v ktorých získal 17 kanadských bodov za tri góly a 14 asistencií.



V roku 2006 sa vrátil do Európy a v sezóne 2006/2007 si zahral vo Švédsku (Malmö Redhawks) a vo Švajčiarsku (ZSC Zürich Lions). V roku 2007 zamieril do Liberca, za ktorý odohral celkovo sedem sezón. V českej extralige krátko pôsobil aj vo Vítkoviciach. V rokoch 2012-2016 hral v Slovane Bratislava, v dvoch sezónach viedol účastníka KHL v pozícii kapitána. Počas pôsobenia v Slovane vytvoril klubový rekord v počte gólov (40) i bodov (86) v rámci účinkovania v KHL.



V roku 2018 sa vrátil do materského klubu a až ako 37-ročný prvýkrát nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 odohral za "vojakov" 45 stretnutí s bilanciou 7 gólov, 11 asistencií, 66 trestných minút a 8 plusových bodov.



Najväčším úspechom v kariére útočníka s výborným korčuľovaním je strieborná medaila z MS 2012 v Helsinkách. Na svetovom šampionáte štartoval celkovo päťkrát, v roku 2014 reprezentoval SR na ZOH v Soči. Najcennejší dres si obliekol aj na dvoch šampionátoch hráčov do 20 rokov. Na MS "18" v roku 1999 bol s piatimi gólmi najlepší strelec SR a prispel k zisku bronzu.