Uznávaný ruský tréner Viktor Tichonov sa narodil pred 90 rokmi

Viktor Tichonov v máji 2005. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Moskva/Bratislava 4. júna (TASR) – Viktor Tichonov, symbol zlatej éry hokeja v bývalom Sovietskom zväze, sa svetoznámym trénerom stal nielen pre úspechy "zbornej", ale aj pre tvrdé tréningové metódy. Tie mnohí hráči, ktorých viedol, prirovnávali k diktatúre. Od narodenia legendárneho trénera, priekopníka hry na štyri rovnocenné útoky, uplynie vo štvrtok 4. júna 90 rokov.Väčšinu trénerskej kariéry spojil Tichonov s reprezentáciou Sovietskeho zväzu a s tímom CSKA Moskva. Sovietska "zborná" pod jeho vedením pretavila svetovú hokejovú dominanciu do ôsmich (1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990) titulov svetových šampiónov. Z olympijských hier si odniesla tri (1984, 1988, 1992) zlaté medaily a v roku 1981 vyhrala aj prestížny Kanadský pohár.Priekopnícke až drastické metódy preniesol aj do tímu CSKA Moskva, ktorý v rokoch 1977 - 1989 bez prerušenia priviedol k titulu majstra ZSSR.V roku 1998 Tichonova uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a jeho meno sa nachádza aj v Múzeu olympijskej slávy v Lausanne.Tichonov sa narodil 4. júna 1930 v Moskve. Pred trénerskou dráhou, ktorá z neho urobila legendu svetového hokeja, patril k úspešným hráčom v najvyššej sovietskej lige. Titul majstra ZSSR dosiahol trikrát (1951, 1952, 1953) s tímom VSS Moskva a jeden získal v roku 1954 vo farbách Dinama Moskva.Úspešnú trénerskú kariéru začal v roku 1968 v Diname Riga, ktorý v tom čase hral v tretej lige a nepatril medzi úspešné tímy.Do regionálneho klubu ako mladý tréner priniesol disciplínu, náročné tréningy a profesionalizmus. Hráči ho nemilovali, ale Rigu priviedol do najvyššej súťaže, kde úspešne konkurovala aj moskovským klubom. V Rige položil Tichonov aj jeden zo základov súčasného hokeja. Zaviedol totiž hru na štyri rovnocenné útoky a každý z nich bol na ľade rovnako dlho.V Rige pôsobil do roku 1977, keď sa stal hlavným trénerom CSKA Moskva a reprezentácie ZSSR. Najvýznamnejšie trénerské miesta údajne prijal až na nátlak vtedajšieho najvyššieho predstaviteľa ZSSR Leonida Brežneva, ktorý bol vášnivým fanúšikom hokeja.Prísne podmienky pre hráčov zaviedol nielen v slávnom moskovskom klube, ale aj v reprezentácii. Hokejisti na tzv. bázach trávili väčšinu času a ich život sa točil v kolobehu tréningov a zápasov.Mnohí sa búrili, ale tvrdý režim platil pre každého, aj pre najväčšie hviezdy, akými boli útočník Boris Michajlov či brankár Vladislav Tretiak.Prísnej Tichonovovej kuratele podliehala aj legendárna päťka: Larionov, Makarov, Krutov, Fetisov a Kasatonov.Nekompromisné Tichonovove metódy však priniesli úspechy a svetovú dominanciu sovietskeho, resp. ruského hokeja koncom 70. a v 80. rokoch minulého storočia. Sovietska "zborná" dosiahla osem titulov majstrov sveta a tri zlaté, jednu striebornú a dve bronzové olympijské medaily. V roku 1981 zvíťazila reprezentácia ZSSR aj na Kanadskom pohári, hoci Kanaďania s Gretzkym, Lafleurom či Trottierom v zostave boli jasnými favoritmi turnaja.Klub CSKA Moskva viedol do roku 1996 a získal s ním v rokoch 1978 - 1989 trinásť titulov majstrov ZSSR bez prerušenia.Post reprezentačného trénera ZSSR a neskôr Ruska opustil po olympijských hrách v Lillehammeri v roku 1994. V sezóne 2003/2004 sa ako 73-ročný vrátil k ruskej reprezentácii, ale Rusi pod jeho vedením neuspeli na majstrovstvách sveta v Ostrave. Po neúspešnom svetovom šampionáte definitívne ukončil trénerskú kariéru.Zomrel 24. novembra 2014 v Moskve vo veku 84 rokov. Hokeju sa venoval jeho syn Vasilij Tichonov, ktorý pôsobil ako tréner. Hráčskej kariére sa venuje jeho vnuk Viktor Tichonov.