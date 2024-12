V nominácii na Kaufland Cup je až päť zmien

Poprad 9. decembra (TASR) - V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na domáci turnaj pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2024 nastalo pre zranenia či choroby až päť zmien. Z pôvodného zoznamu hráčov vypadli brankár Rastislav Eliaš, obrancovia Marek Ďaloga, Michal Ivan a Martin Marinčin, ako aj útočník Kristián Pospíšil.



Do nominácie sa tak dostali brankár Filip Belányi, útočník Dávid Gríger a obrancovia Andrej Golian, Patrik Bačik a Oliver Turan. Posledný menovaný zadák HK Poprad by mal na svojom "domácom" štadióne zažiť reprezentačnú premiéru. "Olivera sledujeme celú sezónu, chceli sme ho vyskúšať už na Nemeckom pohári, no vinou zranenia sa ho nezúčastnil. Sme radi, že sa dostal zo zranení a bude sa môcť ukázať na medzinárodnej úrovni," uviedol pre oficiálnu stránku hockeyslovakia.sk asistent trénera Peter Frühauf.



Dvojicu Eliaša a Ivana sužujú v tomto zimnom období choroby. Ďaloga s Pospíšilom si potrebujú doliečiť drobné zranenia, zatiaľ čo Marinčina trápia dlhodobé zdravotné komplikácie, ktoré si vyžadujú lekársky zákrok. "Niektorí hráči už dlhší čas bojujú so zraneniami a chorobami, takže túto reprezentačnú prestávku využijú na to, aby sa dali zdravotne do poriadku. To je dôležité nielen pre samotných hráčov, ale aj pre ich kluby a nás v reprezentácii. Zvyšok sezóny naberie rýchly spád a na doliečenie zranení pred kľúčovou časťou sezóny už veľa času nezostane," ozrejmil Frühauf dôvody zmien v nominácii.



Výber trénera Craiga Ramsayho sa zíde v pondelok na tréningovom kempe. Slováci začnú turnaj v stredu proti Nórsku a v piatok ich čaká súboj s Lotyšskom.