V nominácii Olympijského výberu SR sú štyri nové mená

Žilina 12. decembra (TASR) - Z nominácie Olympijského tímu Slovenska, ktorý sa v piatok predstaví v prípravnom zápase proti národnému tímu do 20 rokov, vypadli pred štvrtkovým zrazom v Žiline štyria hráči. Traja z nich - Boris Sádecký, Miloš Kelemen a Erik Rajnoha - pre zranenie, Marek Hecl sa z olympijského výberu presunul do A-tímu.



Trénerské duo Peter Oremus, Andrej Kmeč s generálnym manažérom Žigmundom Pálffym na ich miesta nominovali Viliama Čacha z Detvy, Patrika Rogoňa z Nových Zámkov, Petra Bjalončíka z Popradu a Christiána Michalčina z Košíc. Informoval o tom oficiálny web SZĽH.



Olympijský výber SR sa zíde vo štvrtok v Žiline. V piatok o 15.00 na miestnom zimnom štadióne odohrá stretnutie proti výberu reprezentácie do 20 rokov, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta v Česku. Vstup na zápas je voľný.