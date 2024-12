V nominácii Švédska na Turnaj štyroch krajín je aj Pettersson

Nominácia Švédska na Turnaj štyroch krajín:



Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils), Linus Ullmark (Ottawa Senators)



Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins), Jonas Brodin (Minnesota Wild)



Útočníci: Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), William Karlsson (Vegas Golden Knights), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Gustav Nyquist (Nashville Predators), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Mika Zibanejad (New York Rangers)



Štokholm 4. decembra (TASR) - V nominácii švédskej hokejovej reprezentácie na prestížny Turnaj štyroch krajín (4 Nations Face-Off) v Montreale a Bostone (12.–20. februára 2025) figurujú všetky očakávané mená vrátane vrátane predpokladaných lídrov Williama Nylandera, Filipa Forsberga či Victora Hedmana, ktorí sa objavili už v prvotnom šesťčlennom menoslove. Z hráčov, ktorí sa v prebiehajúcej sezóne NHL prezentujú vysokou produktivitou, naopak chýbajú útočníci William Eklund a Fabian Zetterlund zo San Jose či Rickard Rakell z Pittsburghu.Už v júni vedenie švédskeho tímu vybralo do kádra šesticu Gustav Forsling, Victor Hedman, Erik Karlsson, Filip Forsberg, William Nylander a Mika Zibanejad, teraz k nim pribudli ďalšie hviezdne mená ako Rasmus Dahlin z Buffala Sabres či Elias Pettersson z Vancouveru Canucks.povedie tréner Sam Hallam, ktorý bude mať na brankárskom poste k dispozícii trojicu Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils) a Linus Ullmark (Ottawa Senators).Švédsko odštartuje turnaj proti Kanade 12. februára v Bell Centre v Montreale. Ďalší zápas odohrá s Fínskom 15. februára taktiež v Montreale a základnú časť uzavrie 17. februára v bostonskej TD Garden proti USA. Finále sa uskutoční 20. februára v Bostone. Informoval o tom oficiálny web NHL.