V budúcej sezóne Tipsport Ligy nikto nezostúpi

Banská Bystrica 12. júna (TASR) – V hokejovej sezóne Tipsport Ligy 2020/2021 nikto nezostúpi. Zástupcovia klubov najvyššej súťaže o tom rozhodli na piatkovej schôdzi v Banskej Bystrici. Zároveň odporučili Ligovej rade SZĽH, aby si víťaz nasledujúceho ročníka Slovenskej hokejovej ligy vybojoval priamu účasť medzi elitou.



"Máme pripravenú ponuku pre prvú ligu, že iba v nasledujúcej sezóne z Tipsport Ligy nevypadne žiadny tím a umožníme víťazovi prvej ligy priamy postup," vyhlásil člen Ligovej rady SZĽH pre Tipsport Ligu a zároveň šéf Pro-Hokeja Richard Lintner s tým, že prebiehajú rokovania aj o účasti maďarského klubu DVTK Miškovec v najvyššej slovenskej súťaži v nasledujúcej sezóne.



"Rokovania s Maďarským hokejovým zväzom sú veľmi aktívne. Veríme, že výsledok bude pozitívny a privítame DVTK v budúcej sezóne ako dvanásteho účastníka."



Zástupcovia klubov v najvyššej hokejovej súťaži sa zhodli aj na výzve adresovanej predstaviteľom vlády SR. Domnievajú sa, že finančná pomoc na pokrytie strát v súvislosti s pandémiou koronavírusu by mala smerovať nielen podnikateľom, ale aj športovým organizáciám.



"Vyzývame k diskusii zástupcov vlády. Chceme si s nimi sadnúť za rokovací stôl a hovoriť o možnostiach pomoci tak, aby najvyššia hokejová súťaž na Slovensku mohla na jeseň odštartovať čo možno v najzdravšej kondícii. Pomoc zo strany vlády má smerovať nielen podnikateľskému prostrediu, ale aj športovému. Preto je dôležité, aby diskusia začala čím skôr a aby boli kroky adresnejšie k profesionálnemu športu, pretože ten bol opatreniami proti pandémii koronavírusu veľmi silno zasiahnutý. Klubom bolo znemožnené naplniť svoj obchodný a podnikateľský zámer," dodal Lintner.



Hokejové kluby na Slovensku už vyčíslili finančné straty, ktoré im spôsobili vládne opatrenia v súvislosti s pandémiou. Víťaz základnej časti TL HC'05 iClinic Banská Bystrica odhadol stratu na úrovni tristotisíc eur.



"Na jednej strane ide o straty z nevybraného vstupného a druhou časťou sú straty vyplývajúce z neplnenia partnerov. Žiadame, aby predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja a Tipsport Ligy prijali najvyšších funkcionárov štátu a o tomto probléme sa rozprávali. Ak nepríde k pomoci, môže to vážne ohroziť fungovanie klubov v budúcej sezóne. Peniaze žiadame aj od samotného hokejového zväzu, konkrétne zo zisku z organizovania majstrovstiev sveta. Podobná situácia nastala v roku 2011 po majstrovstvách sveta, keď odchádzajúci prezident Juraj Široký nechal v pokladnici pre kluby dva milióny eur a tie rozdelili. Myslíme si, že takýto krok treba urobiť aj teraz v mimoriadnej situácii," skonštatoval prezident banskobystrického klubu Juraj Koval.



Vážnosť situácie si uvedomuje aj michalovský klub. Jeho prezident Martin Burinský však nechce, aby peniaze do klubov prúdili na úkor utlmenia investičných aktivít SZĽH. Na piatkovom stretnutí povedal.



"My si uvedomujeme, že sa plánovalo s investičnou pomocou v našom regióne. Takže boli by sme radi, aby vznikli štadióny v našom okolí, aby boli realizované tieto stavby, lebo by to nášmu klubu do budúcna pomohlo. Hľadal by som teda riešenie, aby sme neustupovali od týchto investičných aktivít, ale pomoc klubom je taktiež potrebná aj z úrovne zväzu."



Sezóna 2020/2021, ktorú spestrí aj ligový Superpohár, by sa mala začať na Slovensku začiatkom októbra, ale s obmedzením počtu divákov na štadiónoch. Vláda SR rozhodla, že na športovom podujatí môže byť od júla maximálne tisíc ľudí, čo považujú kluby za likvidačné. Marketingový riaditeľ bratislavského Slovana Milan Vajda uviedol.



"Celý hokej je postavený na príjmoch od divákov. Pre Slovan Bratislava by malo obmedzenie maximálneho počtu tisíc ľudí na štadióne veľké následky, pretože hráme vo veľkej hale, rovnako tak aj Košice, a platíme komerčný nájom za každú jednotku ľadu. Poznáme dlhodobý priemer návštevnosti a vieme si teda vypočítať, s akou percentuálnou návštevnosťou štadióna môžeme vstúpiť do novej sezóny. Je to niekde medzi 30 a 50 percentami, kedy by sme to vedeli ako tak ustáť."