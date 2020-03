EBEL liga sa rozhodla ukončiť sezónu pre šíriaci sa koronavírus

Viedeň 10. marca (TASR) – Vedenie nadnárodnej hokejovej EBEL ligy sa do dohode so zástupcami klubov rozhodlo predčasne ukončiť sezónu. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus. Súťaž tak v tomto ročníku nespozná majstra. V EBEL lige, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska, už odohrali prvé tri štvrťfinálové zápasy play off.



"Desiaty marec je smutný deň pre kluby, hráčov, funkcionárov a predovšetkým pre všetkých fanúšikov EBEL ligy," citovala agentúra APA slová generálneho riaditeľa súťaže Christiana Feichtingera. O účasť v budúcom ročníku EBEL ligy nedávno prejavil záujem aj slovenský klub Bratislava Capitals.