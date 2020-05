Vedenie súťaže s NHLPA intenzívne rokujú o play off s 24 tímami

New York 21. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL a predstavitelia hráčskej asociácie NHLPA naďalej intenzívne rokujú o tom, že v play off by sa predstavilo 24 tímov. Všetky zápasy by sa hrali bez prítomnosti divákov. Súťaž 12. marca prerušili pre pandémiu koronavírusu tri týždne pred skončením základnej časti.



Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii na základe percentuálneho bodového zisku by postúpili priamo do 2. kola vyraďovačky. V 1. kole play off by štartovali tímy z 5.-12. miest, série by sa hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely. Na stole sú stále aj možnosti dokončiť ročník vyraďovacou časťou s 20, alebo 16 účastníkmi. Informovala o tom agentúra AFP.