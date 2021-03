V zápase Pardubíc a Karlových Varov padlo štrnásť gólov

Predkolo play off, 2. zápasy:



Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Góly: 14. Dočekal, 45. Kodýtek - 2. Olesz, 10. Tomeček, 26. Nahodil

Na zápasy: 0:2



Mountfield Hradec Králové - Verva Litvínov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Góly: 15. Šalda, 25. Orsava, 39. Koukal - 20. Pospíšil,

Na zápasy: 2:0



Dinamo Pardubice - Energie Karlove Vary 11:3 (5:1, 5:2, 1:0)



Góly: 7. Camara, 9. Zohorna, 15. J. MIKUŠ, 19. Vála, 20. PAULOVIČ (ĎALOGA), 21. Zohorna (ĎALOGA), 22. Roman, 23. Kosticyn (ĎALOGA), 23. Camara (ĎALOGA), 37. Blumel, 56. Blumel (PAULOVIČ) - 36. a 40. Flek, 12. Vondráček,

Na zápasy: 2:0



HC Vítkovice - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 10. Mallet, 32. Svačina (KOCH) - 44. Král

Na zápasy: 2:0

Praha 11. marca (TASR) - Hokejisti Pardubíc rozstrieľali vo štvrtkovom 2. zápase predkola play off českej extraligy Karlove Vary 11:3. V sérii hranej na tri víťazné zápasy vedú 2:0 na zápasy.Ku gólostroju prispeli aj slovenskí hráči. Útočník Matej Paulovič si pripísal gól a asistenciu, jeden zásah zaznamenal aj obranca Juraj Mikuš. Obranca Marek Ďaloga síce sieť nerozvlnil, no až štyrikrát asistoval.Dvanásty tím po základnej časti HC Olomouc vyhral aj druhý zápas na ľade nasadenej päťky Plzne, tentokrát 3:2. Prispel k tomu aj slovenský brankár Branislav Konrád, ktorý si pripísal 29 zákrokov.Druhý slovenský brankár neuspel, Denis Godla síce chytil 19 striel, no Litvínov prehral v Hradci Králové 1:3 a prehráva 0:2 na zápasy.Vítkovice zvíťazili nad Kometou Brno 2:1 a vedú 2:0 na zápasy. Na druhý gól domácich v 32. min prihral slovenský obranca Patrik Koch.