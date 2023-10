Hokej: Vlci Žilina zdolali v 9. kole Aquacity Pikes

SHL - 9. kolo:



TSS Group Dubnica - HC Topoľčany 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)



Góly: 6. Mikuš (Géci), 20. Trška (Ferenyi), 44. Kluka (Uram), 54. Hovorka (Mikuš, Tybor), 59. Tybor – 24. Novák (Bečka). Rozhodovali: Mĺkvy, Čahoj - Hajnik, Junek, vylúčení: 2:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 327 divákov.



Dubnica: Lietava – Hruška, Trška, E. Švec, P. Mikuš, Janík, Chatrnúch, Haščák, Hřebíček – Korbel, Hovorka, Tybor – Mikula, Ďuriš, Tábi – Kluka, J. Švec, Uram – Géci, Ferényi, Škvarek



Topoľčany: Beke – Sedlák, Novák, Urban, Bystričan, Pupák, Dosek, Kupec, Šandor – Gaťár, Bečka, Surový – Šachvorostov, Plochotnik, Legalin – H. Ručkay, Bartakovics, L. Klíma – Gergel, Piačka, Matej







hlasy po zápase /zdroj: SHL/:



Dušan Gregor, tréner TSS GROUP Dubnica: "Veľmi cenné víťazstvo, ktoré sme potrebovali na upokojenie atmosféry. Síce sa nám v predchádzajúcich zápasoch nedarilo, nestrieľali sme dostatočný počet gólov, chlapcom nemám čo vytknúť. Na začiatku bola viditeľná určitá nervozita a nepohoda na hokejkách. Našťastie sme sa rozbehli, a to aj napriek kontaktnému gólu Topoľčian, ktorý nám opäť trošku zviazal ruky. Tri body sme si zaslúžili. Verím, že nám pomôžu a ideme ďalej."



Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "Ťažko sa mi hodnotí dnešný zápas. Bohužiaľ, tesne pred koncom prvej tretiny sme dostali gól na 2:0. Myslím si, že priebeh duelu nezodpovedá tomuto vysokému rozdielu skóre. Definitívnym zlomom bolo, keď sme na útočnej modrej čiare spravili chybu, Dubnica sa dostala do prečíslenia a zvýšila na 3:1."







HK Gladiators Trnava - HK ESMERO Skalica 2:3 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)



Góly: 7. Kadyrov (Kukumberg, Miklík), 37. Kupka (Alapuranen, Galimov) – 18. Kotvan (Kuba, Janáč), 42. Kotvan (Janík), 61. Šátek (Janík, Pšurný). Rozhodovali: Krist, Vido – Zelený, Nosek, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 215 divákov



Trnava: Hollý – Kadyrov, Dúžek, Štefanka, Škultéty, Ejem, Korím, Moncman – Okoličány, Holovič, Jurák – Haščič, Kukumberg, Miklík – Alapuranen, Kupka, Galimov – Yakovlev, Zahradník, Ružek



Skalica: Bernát – Škápik, Ventus, Janík, Sakmár, Droppa, Kadlečík, Jombík, Drápal – Obdržálek, Jurík, Vybíral – Šátek, Pšurný, Hujsa – Kotvan, Kuba, Janáč – Kočka, Fungáč, Búlik







hlasy po zápase:



Roman Straka, asistent trénera HK Gladiators Trnava: "Ťažko sa mi hodnotí výkon, pretože si myslím, že sme mali dobrý pohyb. Ak by sme po prvej tretine viedli 4:0, nikto by nemohol nič povedať. Ideme niekoľkokrát sami na brankára, ale neskórujeme. Šance, ktoré sme v minulej sezóne s ľahkosťou premieňali, teraz nevyužívame."



Miroslav Lipovský, asistent trénera HK ESMERO Skalica: "Dnes to bol z našej strany zápas dvoch tvárí. V úvode sme boli zakríknutí a pod tlakom, ale našťastie nás podržal skvelý brankár. V druhej polovici duelu sme boli, ak nie lepším, tak určite vyrovnaným súperom. V predĺžení to bolo už len o šťastí, no podarilo sa nám vyhrať, takže sme radi."







HK´95 Považská Bystrica - HK STEEL TEAM Trebišov 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)



Góly: 5. Zlocha J. (Urbánek, Ďurkech), 47. Lušňák (Rufati, Vorona), 53. Jakubec (Zaťko, Urbánek) – 13. Nagy (Komloš, Škrek), 42. Romanov (Knižka, Novák). Rozhodovali: Valachovič, Lesay – Hanko, Staššák, vylúčení: 0:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 283 divákov



Považská Bystrica: Tomek – Zaťko, Ďurkech, Hlinka, Scheuer, Hlaváč, Omelka, A. Zlocha, Meszároš – Urbánek, J. Zlocha, Jakubec – Lušňák, Rufati, Vorona – Haluška, Tománek, Volko – Krieger, Sádecký, Zemko



Trebišov: Boľo – Škrek, Valečko, Jacko, Knižka, Hopkovič, Stríž, Štec - Halás, Šimčák, Ragan – Novák, Romanov, Bodnár – Matis, Vrábeľ, Danielčák – Komloš, Farkaš, Nagy







hlas po zápase:



Jakub Ručkay, tréner HK'95 Považská Bystrica: "Prvá tretina bola v našej réžii. Opäť nás však sklamala koncovka a po individuálnej chybe tesne pred odchodom do šatní sa súperovi podarilo vyrovnať na 1:1. Do druhej časti sme vstúpili zle, Trebišov nás prečísloval a zatváral v obrannom pásme, no od polovice sme sa vrátili k našej hre. V úvode tretieho dejstva sme inkasovali rýchly gól, ale som rád, že mužstvo ukázalo charakter a dokázalo zvíťaziť. Po množstve nepremenených šancí sa strelecky presadil jeden z kľúčových hráčov Patrik Lušňák."







HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - HKM Rimavská Sobota 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)



Góly: 11. Brnčo (Gábor), 18. Rais (Gašpar, Kobolka), 27. Jakúbek (Súľovský, Lunter), 34. Jakúbek (Šramaty, Rais), 40. Jakúbek (Šeliga, Pač), 46. Gašpar (Jakúbek, Rais) – 5. Cútt (Ordzovenský, Frídel), 48. Šabanov (Ďaloga, Rákoš). Rozhodovali: Tornay, Moller – Knižka, Ševčík, vylúčení: 7:11, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 446 divákov.



Žiar n. Hronom: Petrík – Kobolka, Rais, Šeliga, Kuboš, Zubák, Pač, Jamrich, Brnčo – Gašpar, Šramaty, Magdolen – Lunter, Suľovský, Jakúbek – Rajčan, Brumerčík, Gábor – Olejník, Halama, Tatár



Rimavská Sobota: Pončák – Ordzovenský, Frídel, Soveľ, Lenďák, Rákoš, Danko, Lörincz, Klajban – Solomončak, Cútt, Ďaloga – Šabanov, Nazarov, Jadrný – Ďuriš, Mlynčár, Novota – Tužinský, Hojo, Čunderlík







hlasy po zápase:



Tomáš Nádašdi, asistent trénera HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Myslím si, že začiatok bol veľmi rozpačitý a chýbal nám pohyb, no po vyrovnávajúcom góle na 1:1 to bolo už len lepšie. Od druhej tretiny už bol pohyb ideálny, tým pádom sme získali nejaké početné výhody, ktoré podľa mňa rozhodli dnešný duel. Strelili sme v nich tri góly a v tretej tretine sme už len kontrolovali hru. Chlapci si zaslúžili takéto víťazstvo."



Vladimír Klinga, tréner HKM Rimavská Sobota: "Po zápase so Žilinou sme sa pripravovali na ďalšieho ťažkého súpera. Myslím si, že sme nezačali zle, no naša hra sa rozpadla kvôli zbytočným vylúčeniam. Keď sme sa trochu dostali späť do hry, tak sme znovu hrali v oslabení. Vylúčenia boli hlavnou príčinou nášho neúspechu. Inkasovali sme v nich trikrát a už sme nenašli mentálnu silu na návrat, aj keď sme v tretej tretine dokázali streliť jeden gól. Túto facku sme si zaslúžili dostať, aby sme sa trochu prebrali."







Vlci Žilina - Aquacity Pikes 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)



Góly: 17. Beták Pacalaj, Malina), 56. Galamboš (Jansons, Halama), 63. Rajnoha – 10. Chlepčok (Mešár), 40. Przygodzki (Nahalka, Kraut). Rozhodovali: Klejna, Kalina – Tomáš, Drblík, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1654 divákov.



Žilina: Adámik – Jansons, Pobežal, Pacalaj, Malina, Pišoja, Rajnoha, Bakala, Lopušan – Varga, Galamboš, Bezúch – Rehák, Mráz, Koyš – Safaraleev, Halama, Melcher – Dubravík, Paukovček, Beták



Pikes: Ovečka – Lavička, Tomas, Zekucia, Lalík, Nahalka, Mešár, Stanček, Novák – Kraut, Svitana, Przygodzki – Nespala, Klíma, Valigura – Kylnar, Paločko, Chlepčok – Krasnozhon, Pohl, Sokoli







hlasy po zápase:



Ernest Bokroš, tréner Vlci Žilina: "Myslím si, že dnes sme odohrali kvalitné stretnutie. Malo len jediný háčik, a to ten, že sme nedávali góly. V niektorých fázach to bola naša dominancia proti súperovi. Nevyužitými šancami sme sa sami dostali pod tlak, no zachránili sme to ubránenými početnými nevýhodami. Až na tie nevyužité príležitosti a možno miestami až profesorský hokej som s výkonom spokojný."



Dušan Brincko, tréner AquaCity Pikes: "Som na chlapcov hrdý. Proti takému mužstvu ako je Žilina, sme nastúpili posilnení o hráčov z Liptovského Mikuláša. Škoda, že sme nevyužili tri presilové hry, ktoré sme mali za stavu 2:1. Mohli sme súpera zlomiť. Chlapcom ale nič nevyčítam, všetci príkladne bojovali a som na nich veľmi hrdý. Samozrejme, pomohol nám aj brankár Ovečka, ktorý prišiel z Nových Zámkov. Bod zo Žiliny je zlatý, predsa len hrať proti takému mužstvu a stratégom, ktorých majú na lavičke, ako je napríklad pán tréner Bokroš, tak to rozhodne nie je jednoduché. Hráči si preto zaslúžia poklonu. Len nech takto so srdcom bojujeme pre tento klub aj naďalej a určite budeme stúpať vyššie."







Modré krídla Slovan - HC Prešov 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)



Góly: 28. Hauser (Klučiar, Ožvald), 31. Ožvald (tr. strieľanie), 38. Ožvald (Klučiar, Demo), 56. Vidovič (Hajnik) - 12. Kohút (Jerofejevs, Poliaček), 58. Chalupa (Kohút, Jerofejevs). Rozhodovali: Adamec, Bachúrik - Rehák, Hercog, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 150 divákov.



Slovan: Gadzhiev – Královič, Hauser, Bohunický, Myšiak, Vidovič, Demo – Hajnik, Petráš, Dudáš – Klučiar, Trubač, Ožvald – Olos, Včelka, Volkov – Lupták, Adamčík, Jendek



Prešov: Rychlík – Jerofejevs, Semaňák, Pulščák, Ťavoda, Putala, Nemec, Bystroň – Poliaček, Kohút, Leščenko – Hrabčák, Toma, Chalupa – Milý, Ščurko, Jendroľ – Vaculík







hlas po zápase:



Ján Lipiansky, tréner Modré krídla Slovan: "Dnes sme videli vynikajúci zápas z obidvoch strán. Vedeli sme, čo nás čaká. Hrali sme na vedľajšej ploche, kde to bol trochu iný štýl hokeja. Oproti zápasu s AquaCity Pikes sme však hrali naplno celých 60 minút. Veľmi si cením charakter a prístup nášho tímu."

Bratislava 16. októbra (TASR) - Hokejisti Modrých krídel Slovan zvíťazili v nedeľňajšom zápase 9. kola Tipos SHL nad HC Prešov 4:2. Rozhodujúca bola prostredná časť hry, v ktorej domáci strelili tri góly. Na čele neúplnej tabuľky sú s 22 bodmi Vlci Žilina, ktorí uspeli piatykrát za sebou, tentoraz doma zdolali Aquacity Pikes 3:2 po predĺžení.