VV SZĽH schválil mimoriadne opatrenie na pomoc klubom

Bratislava 29. apríla (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) jednohlasne schválil mimoriadne opatrenie na pomoc klubom, ktoré sa dostali do náročnej finančnej situácie po predčasnom ukončení sezóny spôsobenom šírením koronavírusu. VV SZĽH schválil financie pre mládežnícke kluby, ako aj zriadenie finančného fondu pomoci klubom. Zväz o tom v stredu informoval na svojom oficiálnom webe.



Finančná podpora pre mládežnícke kluby v čase koronakrízy je opatrenie, ktoré pripravila pracovná skupina vytvorená prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom. Zväz chce takto, v súlade so štátnou politikou, pomôcť klubom udržať pracovné miesta mládežníckych trénerov a zabezpečiť kontinuitu ich práce. Mládežnícke kluby budú môcť na financovanie trénerov čerpať nenávratnú dotáciu.



Mládežnícke kluby môžu rozširovať a inovovať svoj výchovný proces. Hokejový tréner bude nielen ďalej viesť tréningový proces aj v tomto náročnom období, ale zameria sa aj na rozvoj osobnosti mladého hokejistu. Bude v telefonickom alebo internetovom spojení so svojimi zverencami, bude viesť on-line tréningy, komunikovať s rodičmi, viesť teoretickú prípravu a po uvoľnení opatrení môže ďalej viesť aktivity v malých skupinách v otvorenom priestore. "Je to dôležité opatrenie v našom spoločnom boji proti náročnej situácii, ktorá v slovenskom hokeji nastala pre pandémiu koronavírusu. Toto opatrenie budú môcť kluby využívať až tri mesiace od 1. mája 2020 a nebude podmienené neuhradeným štartovnými alebo inými neuhradenými záväzkami zo strany klubov. Na úhradu poslednej štvrtej splátky stanovíme nový, neskorší termín," uviedol pre hockeyslovakia.sk generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.



VV SZĽH tiež schválil zriadenie finančného fondu pomoci klubom. "Mal by to byť efektívny nástroj spolupráce v hokejovej komunite pre zvládnutie náročnej finančnej situácie, spôsobenej šírením koronavírusu," píše sa vo vyhlásení na zväzovom webe. Krízové opatrenia budú finančne kryté z prostriedkov tohto fondu. Prvým takým opatrením bude práve finančná podpora pre mládežnícke kluby. "Pokiaľ nebude iné finančné krytie, budú môcť z tohto fondu čerpať aj profesionálne kluby, ale vo forme bezúročnej návratnej pôžičky. Stále však platí, že budeme zvažovať ďalšie opatrenia aj na základe vývoja celej situácie, budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako pomôcť formou dotácie aj profesionálnym klubom," dodal Valíček. SZĽH chce hľadať zdroje pre fond vo vnútri zväzových štruktúr, v dcérskych firmách a pomoc bude žiadať aj externé subjekty vrátane štátu.