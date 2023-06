Hokejový výber do 16 rokov čaká výcvikový tábor v Martine

Nominácia SR 16 na VT v Martine



Hráči podľa klubov



Michal ONDREJČÁK, Michal PLANČÁR (obaja BARANI Banská Bystrica), Jakub FLORIŠ, Marko POŽGAY, Matej STANKOVEN (všetci HC SLOVAN Bratislava-mládež), Tomáš DEDÍK, Adam KOIŠ (HOBA Bratislava), Michal KASALA (HK RUŽINOV´99 Bratislava), Karol VARGA (HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Nikolas REGINÁČ (HC Košice), Matúš LUKÁČIK, Matej SOMÍK (MHA Martin), Samuel KIZÁK, Ivan MATTA (HK Dukla Michalovce-mládež), Lukáš HAZUCHA, Patrik KOVÁČ, Roderik URBAN (všetci MMHK Nitra), Alexej KUBAT, Kristian REZNIČÁK (obaja HK ŠKP Poprad), Samuel HRENÁK (HK´95 Považská Bystrica), Derek PETROVIČ (MHKM Skalica), Juraj Jonas ĎURČO, Adam GOLJER, Jakub SYRNÝ (všetci HK DUKLA Trenčín), Leo HABDA (HK Trnava), Ondrej HUSÁK (HA ZDENA CÍGERA 21), Tobias ZVOLENSKÝ, Krištof KRNÁČ, Juraj RAUSA (všetci HKM Zvolen-mládež), Kristian MACÁK, Samuel František SMOLKA (obaja VLCI Žilina-mládež), Timothy KAZDA, Šimon ŠURANYI, Filip VAVRO (všetci Seacoast Performance Academy/USA)







REALIZAČNÝ TÍM



Manažér: Lukáš PÉK, Hlavný tréner: Michal BLANÁR, Asistent trénera: Michal MACHO, Asistent trénera: Boris MAJESKÝ, Tréner brankárov: Rastislav STAŇA, Kondičný tréner: Juraj ŠELIGA, Lekár: Rajmund SZIKORA, Masér: Michal HRTÚS, Športový psychológ: Mojmír TREBUŇÁK



Bratislava 13. júna (TASR) - Nový tréner slovenských hokejistov do 16 rokov Michal Blanár sa od soboty 17. júna do pondelka 19. júna po prvý raz stretne so svojimi zverencami. V Martine odštartuje séria výcvikových táborov mládežníckych reprezentácií pod názvom Hokejové leto, ako prvý bude v akcii práve výber do 16 rokov.Tridsaťsedemročný kouč bol súčasťou reprezentačnej šestnástky aj v predchádzajúcej sezóne. Z pozície asistenta sa však teraz posunul do úlohy hlavného trénera.povedal Blanár pre web hockeyslovakia.sk.V úvodnej nominácii Blanárovho výberu figuruje 34 hráčov.dodal tréner.Program šestnástky počas trojdňového pobytu v Martine bude rozmanitý a náročný.uzavrel Blanár.