Mladí Slováci vstúpili do turnaja v Trure prehrou s Kanadou východ

World Junior A Hockey Challenge (Truro):



Kanada východ - SLOVENSKO 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)



Góly: 14. Morello (Lalkin, Rimmer), 22. Gauthier (Blais), 37. Pickell (Mullen, Lessard), 41. Reist (Morello, Hackett), 41. Reist (Edwards, Hoskin), 42. Reist (Hoskin), 59. Lloyd (Lalkin) - 9. Cedzo (Jenčko, Moško), 55. Klecka (Jenčko, Pitka). Vylúčení: 7:4 na 2 min, navyše: Cedzo 5+DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 4:2, oslabenia: 0:0.



Truro 11. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase prestížneho turnaja World Junior A Hockey Challenge s výberom "Kanada východ" 2:7.Slováci mali dobrý vstup do zápasu a v 9. minúte sa ujali vedenia, keď sa počas presilovky presadil Adam Cedzo. Domáci výber však do prevej prestávky vyrovnal a v druhej časti sa ujal vedenia 3:1. Kanaďania definitívne zlomili stretnutie v rozmedzí 59 sekúnd v úvode tretieho dejstva, keď strelil čistý hetrik Andy Reist. Všetky tri góly dal počas päťminútovej presilovky po tvrdom faule Cedza. Slovenský brankár Damián Slávik kryl 25 z 32 striel súpera, Dawson Labre mal 27 úspešných zákrokov.Výber zložený prevažne z legionárov a doplnený o hráčov z projektu SR18 trénuje v Kanade hlavný kouč osemnástky Martin Dendis, pri tvorbe nominácie však mal kľúčové slovo tréner dvadsiatky Ivan Feneš. Na nominačný zoznam spoločne zaradili hráčov, z ktorých viacerí ešte majú možnosť prehovoriť do tvorby záverečnej nominácie juniorskej reprezentácie na MS hráčov do 20 rokov v Švédsku.Slováci sa v Trure stretnú ešte s USA, "Kanadou západ" a Švédskom.