Záborský po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s Libercom

Liberec 16. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský nebude pokračovať v kariére v drese českého tímu Bílí Tygři Liberec, s ktorým po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu.



Tridsaťtriročný krídelník prišiel do klubu pred prebiehajúcou sezónou z fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta. Za Liberec odohral jedenásť zápasov a strelil dva góly.



"Tomášovi chcem poďakovať za jeho profesionálny prístup a pôsobenie v našom tíme. Nemal to jednoduché, nastúpil tesne pred sezónou do nového tímu a novej ligy. Myslím si, že naše i jeho predstavy o jeho pôsobení u nás boli iné, a po vzájomnej dohode sme sa dohodli na ukončení zmluvy. Prajeme mu veľa šťastia v jeho ďalšej kariére," povedal pre klubovú stránku športový manažér Liberca Patrik Augusta.



Záborský strávil prevažnú časť kariéry vo fínskej lige, vyskúšal si aj švédsku SHL, KHL a nižšie zámorské súťaže.