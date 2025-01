Slovenky budú hrať v sobotu o záchranu proti Japonsku

MS žien do 18 rokov



štvrťfinále:



USA - SLOVENSKO 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)



Góly: 1. a 48. Boxová, 8. a 30. Doyleová, 23. Amelkovichová, 47. Hartmetzová, 52. Lovellová, 58. Fanaleová, 60. Derrenbacherová - 4. Tóthová



Zostava SR: Sumegová (47. Tomečková) - Masláková, Tischlerová, Letašiová, Nogová, Kostková, Tomaštíková, Konrádová, Eibenová – Lačná, Karkošková, Komlošová – Lacková, Tóthová, Lopušanová – Mikulášiková, Sibertová, Juríková – Hirjaková, Krištofíková, Feníková







ďalšie výsledky štvrťfinále:



Česko - Fínsko 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)



Švédsko - Švajčiarsko 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Kanada - Japonsko 17:0 (7:0, 7:0, 3:0)







semifinálové dvojice:



USA - Švédsko



Kanada - Česko



zápas o záchranu:



Slovensko - Japonsko

Vantaa 9. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli vo štvrťfinále MS hráčok do 18 rokov vo fínskom meste Vantaa. Vo štvrtok prehrali s obhajkyňami titulu Američankami vysoko 1:9. Vo štvrtom zápase na šampionáte tak utrpeli štvrtú prehru a v sobotu o 10.30 SEČ budú hrať o udržanie sa v elitnej kategórii. Ich súperom bude Japonsko, ktoré vo štvrťfinále prehralo s Kanadou vysoko 0:17.Slovenky v úvode držali s favoritkami krok, na presný zásah Alex Boxovej z 9. sekundy dokázala o tri minúty neskôr odpovedať v presilovke Ema Tóthová. Prihrala jej líderka produktivity MS Nela Lopušanová. Bol to vôbec prvý gól, ktoré Američanky na turnaji inkasovali. USA však ešte v prvej tretine získali späť náskok, v druhej časti pridali ďalšie dva góly a duel už potom jasne kontrolovali. Po piatom inkasovanom góle nahradila Mariana Sumegovú v bránke SR Zuzana Tomečková, no ani ona nedokázala zastaviť rozbehnuté súperky. USA aj pri svojej 17. účasti na MS 18 postúpili do semifinále.Američanky sa v semifinále stretnú so Švédskom a Kanaďanky s Českom. V boji o záchranu sa stretnú dva najhoršie tímy zo zdolaných štvrťfinalistov podľa bodového zisku zo základných skupín.