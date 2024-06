Žilina bude hostiť semifinálovú skupinu Kontinentálneho pohára

KONTINENTÁLNY POHÁR IIHF 2024/2025 /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



FINÁLE (16. – 19. januára 2025)



Víťaz E-skupiny



Víťaz F-skupiny



Druhý tím E-skupiny



Druhý tím F-skupiny







SEMIFINÁLE (15. – 17. novembra 2024)



E-skupina



HC Arlan Kokšetau (Kaz.)



Cardiff Devils (Wal.)



VLCI ŽILINA (SR)*



Víťaz C-skupiny







F-skupina



Aalborg Pirates (Dán.)*



GKS Katovice (Poľ.)



Bruleurs de Loups (Fra.)



Víťaz D-skupiny







2. KOLO (18. – 20. októbra 2024)



C-skupina



Rittner Buam (Tal.)*



Acroni Jesenice (Slovin.)



Sokol Kyjev (Ukr.)



Víťaz A-skupiny







D-skupina



HK Mogo (Lot.)



Ferencvárosi TC (Maď.)



CSM Corona Brašov (Rum.)*



Víťaz B-skupiny







1. KOLO (20. – 22. septembra)



A-skupina



SKHL Crvena Zvezda (Srb.)



KHL Sisak (Chor.)



Liege Bulldogs (Belg.)



SC Irbis Skatem (Bul.)*







B-skupina



Energija (Lit.)



Narva PSK (Est.)*



Skautafelag Reykjavikur (Isl.)



CH Jaca (Špa.)







* - organizátor skupiny

Žilina 25. júna (TASR) - Slovenský hokej bude mať po ročnej pauze opäť zastúpenie v Kontinentálnom pohári IIHF. V nasledujúcej sezóne zasiahne do tradičnej pohárovej súťaže klub Vlci Žilina. Ten v predchádzajúcom ročníku ovládol druhú najvyššiu súťaž TIPOS SHL, zabezpečil si extraligovú miestenku a taktiež zvíťazil v JOJ Šport Slovenskom pohári. Práve na základe tohto triumfu sa mohol uchádzať o účasť v Kontinentálnom pohári.Vlci vstúpia do súťaže v rámci 3. kola (semifinále), ktoré sa uskutoční od 15. do 17. novembra. Žilinčania budú hostiteľmi základnej E-skupiny, v ktorej sa stretnú s kazašským Arlan Kokšetau a waleským tímom Cardiff Devils. Posledný štvrtý účastník tejto skupiny bude známy až po odohraní úvodných dvoch kôl Kontinentálneho pohára, ktoré sa uskutočnia v septembri a októbri.uviedol pre klubový web výkonný riaditeľ "vlkov" František Skladaný.Prezentácia klubu pred IIHF obsahovala množstvo bodov, ktoré vychádzali napríklad z uplynulých rokov riadenia klubu, histórie i samotného zázemia mesta Žilina.dodal Skladaný.Finálový turnaj Kontinentálneho pohára je na programe od 16. do 19. januára 2025. Medzi štvoricu najlepších sa prebojujú dva najlepšie tímy z oboch semifinálových skupín. O dejisku sa bude rozhodovať po skončení novembrových duelov.Slovensko je najúspešnejšia krajina v histórii Kontinentálneho pohára IIHF s piatimi prvenstvami. V minulosti v tejto súťaži uspeli Košice (1997/98), Slovan Bratislava (2003/04), Zvolen (2004/05), Martin (2008/09) a Nitra (2022/23). Žilinčanov čaká premiérová účasť v Kontinentálnom pohári, ale v roku 2007 si zahrali European Champions Cup. V Petrohrade vtedy zdolali Spartu Prahu a prehrali s fínskym tímom HPK Hämeenlinna.