Hokejový Slovan urobil zmeny v manažmente, odchádzajú Štefl i Jaškin

Obaja manažéri pracovali pre Slovan dlhšie obdobie, Štefl zastával pozíciu športového riaditeľa od jari 2009, Jaškin prišiel do klubu pred štartom ročníka 2012/13.

Bratislava 29. mája (TASR) - Po odchode Slovana Bratislava z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) prišlo v klube k zmenám v manažmente. Vedenie "belasých" ukončilo k 31. máju po vzájomnej dohode spoluprácu so športovým riaditeľom Oldřichom Šteflom a tiež s výkonným riaditeľom pre KHL Alexejom Jaškinom. Informáciu priniesol web HC Slovan.



Obaja manažéri pracovali pre Slovan dlhšie obdobie, Štefl zastával pozíciu športového riaditeľa od jari 2009, Jaškin prišiel do klubu pred štartom ročníka 2012/13. "HC Slovan Bratislava ďakuje obom svojim zamestnancom za odvedené služby a do budúcnosti im želá len to najlepšie," uvádza sa na webe "belasých".