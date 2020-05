Znojmo sa po deviatich sezónach v EBEL vrátilo do českej ligy

Znojmo 23. mája (TASR) - Český hokejový klub Orli Znojmo sa po deviatich sezónach v medzinárodnej súťaži EBEL vráti do českej ligy. Klub momentálne disponuje licenciou pre 3. najvyššiu súťaž, no nie je vylúčené ani ich pôsobenie o ligu vyššie. Znojemský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Orli" odišli z druhej najvyššej českej súťaže po sezóne 2010/2011. Následne pôsobili v EBEL, ktorá pre nasledujúci ročník zmení názov a medzičasom prijala slovenský klub Bratislava Capitals. Znojmo v nej dosiahlo najlepší výsledok v ročníku 2015/2016, keď vo finálovej sérii podľahlo Salzburgu.



Dôvodom odchodu klubu z EBEL sú dôsledky pandémie koronavírusu. "Na základe reálnych predpokladov sa Orli budú musieť vyrovnať s výpadkom finančných prostriedkov pre nasledujúci ročník presahujúci 60-percent rozpočtu z uplynulej sezóny. To by bez preventívnych opatrení ohrozilo existenciu klubu," uviedli znojemskí "orli" v oficiálnom vyhlásení.



O pôsobisku znojemského klubu v ročníku 2020/2021 zatiaľ nie je rozhodnuté, do úvahy pripadajú dve možnosti. "V rámci českých súťaží klub disponuje licenciou pre 2. ligu. Situáciu v českom hokeji však naďalej sleduje a ďalšie kroky vyhodnotí na základe aktuálnych podmienok." Klub v stanovisku na svojej stránke zároveň uviedol, že nemá ambíciu dlhodobo zotrvať v 2. alebo 3. najvyššej súťaži.