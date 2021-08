Vo Zvolene odštartoval kemp pred začiatkom kvalifikácie na ZOH 2022

Zvolen (TASR) – Vo Zvolene sa v pondelok začal kemp slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá štartuje prípravu na kvalifikáciu (26. – 29. augusta v Bratislave) na ZOH v Pekingu 2022. Bez trénera Craiga Ramsayho sa na ňom hlásili siedmi hráči z nominácie, ôsmym je brankár Roman Durný, ktorý vypomáha tímu.



"Rozhodli sme sa zorganizovať tento neoficiálny kemp pre hráčov, ktorým sa zatiaľ nerozbehla príprava v ich klube. Potrebujeme, aby boli v kontakte s ľadom, v tréningovom nasadení a čo najlepšie pripravení, keďže netrénujú so svojím mužstvom. Chceli sme im ponúknuť takúto platformu, aby mohli potrénovať spolu. Ostatných môžu svoje kluby uvoľniť iba počas týždňa, kedy je plánovaná medzinárodná reprezentačná prestávka," povedal generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.



Od pondelka do štvrtka sa budú pod vedením asistenta reprezentačného trénera Andreja Podkonického pripravovať v súkromnej hokejovej aréne pod Pustým hradom brankár Adam Húska, obrancovia Martin Fehérváry a Christián Jaroš, ďalej útočníci Marko Daňo, Tomáš Jurčo, Adam Ružička a Marián Studenič. "Chceli sme do tímu viac hráčov z NHL, nevnímal som zamietnutie od ich klubov s radosťou. Im neodporučili reprezentovať, ale mne zakázali. Pričom náklady s ich poistkami sme boli ochotní znášať. To, že hráčom kluby iba neodporučili reprezentovať svoju krajinu nič neznamená," reagoval Šatan na margo neúčasti hokejistov ako sú Zdeno Chára, Jaroslav Halák, Tomáš Tatar či Erik Černák. Už skôr avizovali neúčasť z rodinných dôvodov Andrej Sekera a Richard Pánik.



Jedným z hráčov, ktorý momentálne nemá zamestnávateľa je útočník Jurčo. Vo Zvolene netajil, že neoficiálny kemp i z tohto dôvodu s veľkou radosťou uvítal: "Momentálne mi to trošku vyhovuje, že nie som rozhodnutý o svojej budúcnosti, pretože rád reprezentujem Slovensko. Teším sa na kemp a hlavne na zápasy v Bratislave. Máme kvalitný tím, na papieri najlepší, takže by sme olympijskú kvalifikáciu mali zvládnuť. Musíme to však ukázať na ľade."



V podobnom duchu to vidí aj ďalší útočník Studenič, ktorý už má kontrakt v NHL s tímom New Jersey Devils: "Každý sem prišiel s cieľom, že chceme ísť na olympiádu. No tento cieľ majú aj naši súperi. Nebude to nič ľahké. Musíme sa na to dobre pripraviť. Ja som doposiaľ málo chodil na ľad, iba dvakrát do týždňa, takže sa vynasnažím počas tohto týždňa vo Zvolene nabrať čo najviac kondície. Je to ťažké, sezóna bola dlhá, musí to mať postupnosť, uvidím teda, ako sa budem cítiť a ako sa vžijem s novými podmienkami. Máme mladý tím, ale aj skúsený, je to len na nás."



V obrane sa budú Slováci na kvalifikačnom olympijskom turnaji opierať aj o Jaroša, ktorý má tiež zmluvu s New Jersey Devils. Do Zvolena prišiel dobre naladený a tešil sa na ľad. "Som rád, že si zatrénujem spolu s ostatnými chalanmi a strávime vo Zvolene spoločný čas. Ja som v ôsmom týždni prípravy, trénujem na suchu i na ľade, takže sa teším, že si zahrám aj zápasy. Určite mi to pomôže a dobre ma to pripraví pred kempom do NHL. V Bratislave nás nečakajú ľahké stretnutia, súperov nemožno podceniť. Musíme byť hlavne disciplinovaní," podotkol Jaroš, ktorému klub nerobil žiadne problémy reprezentovať na sklonku augusta Slovensko.



Kvalifikačný turnaj v rámci D-skupiny bude prebiehať v Bratislave od štvrtka 26. augusta do nedele 29. augusta. Prvý zápas odohrá Slovensko vo štvrtok od 19.15 hod. proti Rakúsku, druhý o deň neskôr v rovnakom čase proti Poľsku. Záverečný súboj zohrajú zverenci trénera Ramsayho v nedeľu od 17.30 hod. proti Bielorusku. Na zimné olympijské hry do Pekingu 2022 postúpi iba víťaz bratislavského turnaja.