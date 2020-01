O MS v roku 2023 rozhodne CAS, vyhlásil Treťjak

Novosibirsk 31. januára (TASR) - O tom, či sa uskutočnia majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2023 v Petrohrade, rozhodne Športový arbitrážny súd (CAS). V piatok to vyhlásil prezident Ruskej hokejovej federácie Vladislav Treťjak.



Svetová antidopingová agentúra (WADA) vlani v novembri rozhodla, že Rusko nesmie v nasledujúcom štvorročnom období hostiť žiadne významné medzinárodné podujatia, ani sa uchádzať o ich organizáciu. V ohrození sa tak ocitli hokejové majstrovstvá sveta 2023 a MS hokejistiek 2021, juniorského šampionátu 2023 sa trest netýka. Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel vyhlásil, že nesúhlasí s rozhodnutím WADA. Rusko sa proti verdiktu v decembri odvolalo na CAS.



"S IIHF nemáme žiadne nezhody. Federácia robí všetko pre to, aby sa naplánované turnaje v našej krajine uskutočnili a to sa týka aj MS mužov v roku 2023 a MS žien o dva roky skôr. O tom, či sa tak stane, rozhodne súd," vyhlásil Treťjak.



O tom, že sa MS majú konať v roku 2023 v Petrohrade, rozhodli delegáti výročného Kongresu IIHF, ktorý sa uskutočnil vlani v závere 83. svetového šampionátu v Bratislave. Petrohrad pri tejto príležitosti začal stavať novú halu, ktorá bude najväčšia hokejová aréna v Európe. Vybudovaná by mala byť do roku 2023 a podľa organizátorov sa do nej zmestí 21.500 až 23.000 divákov. Nachádzať by sa mala v blízkosti stanice metra Park Pobedy (Park víťazstva). Druhou arénou, ktorá bude hostiť zápasy MS 2023, bude Ľadový palác. Domovský stánok hokejistov SKA Petrohrad postavili pri príležitosti MS 2000 a má kapacitu 12.300 miest. Šampionát žien sa má konať v roku 2021 v mestách Novosibirsk a Omsk. Informovala agentúra TASS.