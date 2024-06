Slováci zdolali Britov 5:0, vo štvrťfinále ich čaká výber USA

MS v hokejbale:



SLOVENSKO - Veľká Británia 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)



Góly: 11. Hryzák (Šatka, Korbáš), 12. Pobuda (Šatka, Martinusík), 14. Hryzák (Korbáš, Straka), 27. Olejník (Štefanka, Teplický), 38. Štefanka (Vozár). Rozhodcovia: Goodard (USA) - Krahnenbühl (Švaj.), vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Martinusík 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.







SR: Dubnický - Gajdoš, Minárik, Sobol, Šulík, Tomečko, Cifranič, Salajka, Revaj - Straka, Korbáš, Hryzák - Oravec, Piják, Teplický - Pobuda, Šatka, Martinusík - Olejník, Štefanka, Vozár - Zelenka, Takáč



V.Británia: Butler - Wragg, Howie, Wall, Alfoldi, Nicholson, Ferrington, Beasley, Karmali - Smith, Gallagher, Winstanley, George, E. Lewis, Kokinda, Price, K. Lewis, Cox, Krištof, Cole, West, Moravčík, Paget



tabuľka:



1. Grécko 4 3 0 1 0 17:10 10 *



2. Kanada 3 2 1 0 0 18:5 8 *



3. SLOVENSKO 4 2 0 0 2 22:8 6 *



4. Haiti 3 1 0 0 2 6:19 3



---------------------------------------



5. Veľká Británia 4 0 0 0 4 5:26 0







* - istý postup do štvrťinále

Visp 25. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti postúpili na 14. svetovom šampionáte vo Švajčiarsku do štvrťfinále. V utorkovom stretnutí B-skupiny zdolali výber Veľkej Británie 5:0 a v zápase o postup do semifinále ich čaká výber USA. Zápas je na programe vo štvrtok v Lonza Aréne vo Vispe, čas bude známy neskôr.Slováci si v skupine poradili s Haiti 12:0 a po prehrách 2:4 s Gréckom a 3:4 s Kanadou potrebovali nad Britmi zvíťaziť. V A-skupine postúpili do vyraďovačky z 1. miesta Česi.