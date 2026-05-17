Hokejbal: O titule majstra Slovenska rozhodne piaty zápas
HBK H+H Skalica – LG Corwin Bratislava 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1-1:0).
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - O majstrovi Slovenska v hokejbalovej extralige mužov sa rozhodne o týždeň v sobotu 23. mája v Bratislave. Hráči úradujúceho majstra zo Skalice totiž po dvoch prehrách na ihrisku LG Corwin Bratislava zvíťazili doma v oboch víkendových dueloch a vyrovnali stav série hranej na tri víťazstvá na 2:2.
TIPOS extraliga muži 2025/26, finále play off:
tretí zápas:
HBK H+H Skalica – LG Corwin Bratislava 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1-1:0)
Góly: Mikula, Holaza, Mikeska, Martinusík – Mi. Šalka, Benko, Klema
/stav série: 1:2/
štvrtý zápas
HBK H+H Skalica – LG Corwin Bratislava 4:3 pp (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)
Góly: T. Balát 2, Mikéska, Marek - Fumač, Daubner, Ž. Polák
/stav série: 2:2/
