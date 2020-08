Hokejbalisti P. Bystrice môžu oslavovať, cena D. Danka pre Oravca

Bratislava 9. augusta (TASR) - Naposledy sa v Považskej Bystrici oslavoval extraligový titul v kolektívnom športe v najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 2005/2006. Postarali sa o to hádzanári MŠK. Na ďalšie oslavy čakali na severozápade Slovenska štrnásť rokov. Spustili sa ihneď po skončení tretieho finálového zápasu v Slovenskej hokejbalovej extralige mužov. HBK Protef Považská Bystrica zdolal LG Green Staff Bratislava 3:2 po predĺžení a v sérii triumfoval 3:0.



Finálová séria bola veľmi dramatická, každý zápas sa skončil tesným triumfom Považskej Bystrice, prvý i tretí sa rozhodol až v predĺžení. Ten záverečný v celej sezóne ukončila presná strela slovenského reprezentanta Františka Poliačka, ktorý sa pred rokom v júli tešil zo zisku titulu majstra sveta. "Toto je niečo podobné, ako keď sme získali titul v Košiciach. Je to niečo nádherné. Pri mojom góle som nemal čas namieriť, ledva som dočiahol loptičku, tak som do nej len udrel a padlo to. Som rád," povedal pre TASR strelec rozhodujúceho gólu finále.



Považania boli mierny favorit série aj napriek tomu, že Bratislavčania získali pohár pre víťaza základnej časti. Protef však pred play off posilnil dlhoročný slovenský reprezentant Patrik Svitana, inak hráč Popradu v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Tridsaťdvaročný útočník sa hokejbalu venuje dlhodobo a so slovenskou reprezentáciou vybojoval tri tituly majstra sveta. Titul v domácej súťaži mu však chýbal. "Prišiel som do Považskej Bystrice práve preto, aby som si ho doplnil do zbierky. Vedel som, že toto mužstvo má kvalitu na to, aby to dokázalo. Som rád, že sa mi to podarilo." Svitana nazbieral v play off v deviatich zápasoch dvanásť bodov.



Ešte o jeden viac ich má na konte Boris Oravec. Aj on získal titul majstra SR premiérovo. Po zápase si prebral Trofej Dušana Danka, ktorú vedenie Slovenskej hokejbalovej únie pomenovalo po bývalom reprezentantovi a trénerovi Slovenska, ktorý minulý rok v máji podľahol krátkej a ťažkej chorobe. Udeľuje sa najužitočnejšiemu hráčovi play off.