Hokejbalisti chcú na MS juniorov v Žiline uspieť v oboch kategóriách

Žilina 25. februára (TASR) - Po úspešne zvládnutej organizácii majstrovstiev sveta v hokejbale mužov a žien 2019 v Košiciach čaká Slovenskú hokejbalovú úniu (SHbÚ) ďalšia výzva. Od 2. do 5. júla sa v Žiline uskutočnia MS juniorov a junioriek, slovenské výbery na nich budú mať najvyššie ambície.



Slovensko prijalo organizáciu juniorských MS vlani v novembri na pôde Medzinárodnej hokejbalovej federácie (ISBHF) a kandidatúru Žiliny následne odhlasoval výkonný výbor SHbÚ. "Oslovili sme aj Poprad aj Liptovský Mikuláš, Žilinčania nám vyšli v ústrety veľmi operatívne. Ale rozhodla aj infraštruktúra, Žilina má hlavnú aj tréningovú plochu vedľa seba, čo nám veľmi pomôže. Verím, že zorganizujeme rovnako úspešné podujatie, ako vlani v Košiciach," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii Július Száraz, generálny sekretár SHbÚ.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podal pomocnú ruku bez váhania, mesto podporilo akciu s nadšením: "Akúkoľvek aktivitu v rámci mesta podporíme a preto sme radi, že sa SHbÚ rozhodla pre naše mesto. Myslím si, že aj zaslúžene, tradícia hokejbalu v Žiline je veľmi silná. Máme s organizáciou podujatí skúsenosti, aj tento rok ich bude u nás viac. My sme veľmi ústretoví. Je to zviditeľnenie mesta, prídu sem fanúšikovia z celého sveta, veľmi radi pomôžeme."



Svetové juniorské šampionáty sa od roku 2008 konajú každé dva roky, do roku 2016 sa hralo v kategóriách U16, U18 a U20. Pred dvomi rokmi sa však U16 oddelila a po návrhu ISBHF sa MS v tejto kategórii konajú každý rok. Pridali k nim aj juniorky, na šampionátoch sa striedajú výbery U20 a U18. Premiéra ženskej dvadsiatky na MS 2018 v Přerove priniesla Slovensku bronzové medaily, vlani skončili Slovenky do 18 rokov druhé. Teraz budú na MS opäť štartovať hráčky do 20 rokov. "Získali sme najskôr bronz, potom striebro, takže postupku by sme chceli dokončiť. Máme najvyššie ciele, chceme postaviť silný výber, s dievčatami pracujeme už tri roky. Favoritky na titul sú však okrem nás aj Kanaďanky, USA a Češky. Verím, že nám v ceste za zlatom pomôžu fanúšikovia," povedal pre TASR tréner Marián Hambálek.



Výber chlapcov do 16 rokov získal počas siedmich šampionátov šesť medailí, z toho dve zlaté a štyri strieborné. Vlani na medailu nedosiahol po prvý raz, teraz sa chcú zverenci trénerov Ľubomíra Lišku a Miroslava Burdíčka revanšovať. Budú k tomu potrebovať aj podporu fanúšikov, pre ktorých v Žiline pripravia niekoľko akcií. "Máme v pláne urobiť hokejbalové mestečko pri štadióne, kde budú atrakcie, stánky a podobne. Žilina je bašta hokejbalu, mestská liga sa tu hrá nepretržite 30 rokov, vychovali sme množstvo reprezentantov. Preto verím, že sa ľudia prídu nielen pozrieť, ale aj zabaviť. Bude to spoločenská udalosť," dodal na záver trojnásobný majster sveta a člen Siene slávy ISBHF i SHbÚ Róbert Kašša, ktorý je ako žilinský rodák tvárou celého šampionátu.