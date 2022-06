Hokejbal: Slováci idú na MS aj so Svitanom, odštartujú proti Britom

brankári: Peter Buliš (HBK PROTEF Považská Bystrica), Peter Kučera (HBK Hokejmarket Skalica)



obrancovia: Jozef Minárik (LG Bratislava), Michal Salajka (HBK Hokejmarket Skalica), Roman Bujdák, Marek Lukáč (obaja HBK PROTEF Považská Bystrica), Marek Gajdoš, Ivan Gajdoš (obaja HBK Nitrianski Rytieri), Tomáš Vidlár (HBK Kometa Vrútky), Lukáš Horváth (Kert Park Praha)



útočníci: Milan Rampáček, Martin Lukačovič (všetci HBK Hokejmarket Skalica), Milan Vozár, Róbert Balga, Marcel Cíbik (všetci ŠK 98 Pruské), Patrik Svitana, Lukáš Piják, Boris Oravec, Libor Teplický (všetci HBK PROTEF Považská Bystrica), Matúš Korbáš, Adam Fumač, Michal Šalka (všetci LG Bratislava), Filip Bobál (Leaders Bratislava), Filip Simon (HBK Kometa Vrútky)

brankárky: Natália Dzurillová (HMHK Vranov n/Topľou), Simona Hupková Simona (L2Hockey Gajary Flames), Andrea Pastorková Rišová (ŠK 98 Pruské)



obrankyne: Lucia Záborská, Natália Paľová (obe HMHK Vranov n/Topľou), Alexandra Gaborčíková (Popradskí Piráti), Paula Cagáňová, Ema Zaňová (obe HBK Bošany), Lucia Martincová (HBC DT Považská Bystrica), Alžbeta Šuliková (ŠK 98 Pruské), Nina Štrbáková (HBK Medokýš Martin)



útočníčky: Emília Leskovjanská (MŠK Spišská Belá), Romana Halušková (ŠK 98 Pruské), Nela Lopušanová (HBK Medokýš Martin), Alex Čorňáková (HANCOP Juniors Bratislava), Michaela Vršková, Nikola Randová (obe HBC Plzeň Litice), Petra Huňadyová, Mária Patrícia Dzurinová, Michaela Hajníková (všetky HMHK Vranov n/Topľou), Andrea Klimantová, Tamara Dobošová (obe HBK Bošany), Nikola Nemčeková, Kristína Šimnová (obe ŠK HOGO Žilina)

utorok 21. júna (časy sú v SELČ)



muži



03.40 Veľká Británia - SLOVENSKO



ženy



23.00 Kanada - SLOVENSKO







streda 22. júna



muži



00.40 SLOVENSKO - Haiti



ženy



19.40 USA - SLOVENSKO







štvrtok 23. júna



muži



03.00 Taliansko - SLOVENSKO



ženy



22.00 SLOVENSKO - Libanon







piatok 24. júna



muži



19.40 SLOVENSKO - Česko



ženy



SLOVENSKO - Kanada



Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenskí hokejbaloví reprezentanti odštartujú svoju púť na MS v hokejbale zápasom proti Veľkej Británii. Tohtoročný šampionát sa uskutoční v kanadskom Montreale od 21. do 27. júna. Hrať sa bude v hale Place Bell, kde svoje zápasy hráva tím Laval Rocket, farmársky tím Montrealu Canadiens. V nominácii trénerov Mojmíra Hojera a Mariána Gregoríka nechýbajú ani opory z predchádzajúceho šampionátu z Košíc a je v nej aj Patrik Svitana, ktorý práve po MS 2019 pôvodne oznámil koniec reprezentačnej kariéry.Nomináciu zverejnili tréneri po skončení finálovej série slovenskej extraligy, v ktorej LG Bratislava získala titul po triumfe nad Skalicou 3:2 na zápasy. Najviac hráčov (7) má v kádri Považská Bystria, majster zo sezóny 2021/2022. Nechýba v ňom ani Svitana napriek tomu, že už chcel ukončiť reprezentačnú kariéru. "" povedal pre TASR tréner Mojmír Hojer.Slováci narazia v A-skupine na Veľkú Britániu, Taliansko, Česko a Haiti. V B-skupine bude hrať domáca Kanada, USA, Grécko, Fínsko a Arménsko. "" dodal Hojer.Slovenská hokejbalová reprezentácia už štyri MS po sebe nepustila pred seba nikoho z konkurencie. V kolíske hokejbalu sa chce pokúsiť o piaty titul v sérii a celkovo šiesty. Najväčšími súpermi slovenského výberu budú Kanaďania, ktorí sa naposledy tešili zo zlata v roku 2007 a na domácom šampionáte chcú ukončiť 15-ročné čakanie. Veľké ambície má tradične aj Česko a do boja o cenné kovy budú chcieť prehovoriť aj Fíni, ktorých pred dvoma rokmi zastavili Slováci až vo finále. Medzi favoritov patria aj Američania, prekvapiť budú chcieť Gréci, či Taliani.Okrem mužov budú o titul na šampionáte bojovať aj ženy, Slovenky sa predstavia postupne proti Kanade, USA, Česku, Veľkej Británii a Libanonu. Po týchto zápasoch si prvý tím tabuľky zahrá semifinále so štvrtým, druhý nastúpi proti tretiemu. Nasledovať budú zápasy o medaily. "" povedal pre TASR tréner Marián Hambálek.