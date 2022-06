Hokejbal: Slováci zdolali Talianov, ženy triumfovali nad Libanonom

MS v Montreale



muži, A-skupina:



SLOVENSKO - Taliansko 4:3 (3:2, 0:0, 1:1)



Góly: 2. Oravec (Teplický, Svitana), 9. Salajka (Rampáček, Minárik), 13. Svitana (Oravec, M. Gajdoš), 35. Salajka (Minárik) - 9. Bartolini (Giustini, Setacci), 11. Ponce (Setacci, D'Amico), 41. Pittiglio (Mirolla, D'Ettore). Rozhodovali: Armitstead, Bishop (obaja Kan.), vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.

hlas po zápase:

Mojmír Hojer, tréner SR: "Čakali sme ťažký zápas, potvrdil to aj zápas Talianov s Čechmi. Ale snažili sme sa pripraviť na to, že to bude zápas o presilových hrách a o oslabeniach. My sme jedno prežili a to dlhé dvojminútové troch proti piatim a vybrali sme na to najvhodnejší čas, pretože toto oslabenie predelila prestávka."

tabuľka:



1. Slovensko 3 3 0 0 0 17:5 9



2. Česko 3 2 1 0 0 32:3 8



3. Taliansko 4 2 0 1 1 16:11 7



4. Haiti 3 0 0 0 3 4:21 0



5. V. Británia 3 0 0 0 3 1:30 0

ďalší výsledok:



Česko - Haiti 10:0



Taliansko - Veľká Británia 6:0

ženy:



SLOVENSKO - Libanon 10:1 (5:0, 1:1, 4:0)



Góly: 3. Nemčeková (Dobošová, Hájniková), 9. Záborská (Martincová, Dzurinová), 14. Leskovjanská (Lopušanová, Záborská), 15. Halušková, 15. Randová (Vršková, Hájniková), 20. Lopušanová (Šimnová), 34. Šimnová (Šulíková), 36. Lopušanová (Cagáňová, Halušková), 37. Šimnová (Huňadyová, Záňová), 43. Lopušanová - 21. Yaminneová. Rozhodovali: Cugliettová (V.Brit.) a McLeanová (Kan.), vylúčené: 5:5, presilovky: 3:1, oslabenia: 2:0.



Slovensko: Pastorková-Rišová (16. Hupková) - Klimantová, Vršková, Nemčeková, Cagáňová, Martincová, Huňadyová, Čorňáková, Šulíková, Štrbáková, Randová, Dobošová, Hájniková, Záborská, Dzurinová, Šimnová, Záňová, Paľová, Gaborčíková, Leskovjanská, Halušková, Lopušanová

Hlas po zápase:

Romana Halušková, útočníčka SR: "Podali sme dobrý výkon, aj keď je pravda, že sme poľavili, pretože to bol ľahší súper. Ale je dobré, že sme pred zápasom s Kanadou vyhrali takýmto rozdielom. Hovorili sme si s babami, že by bolo dobré dať aspoň desať gólov, keďže sme mali 50 striel na bránku."

tabuľka:



1. Česko 3 2 1 0 0 15:4 8



2. Kanada 3 2 0 1 0 17:5 7



3. Slovensko 3 1 1 0 1 15:7 5



4. USA 3 1 0 1 1 10:6 4



5. V. Británia 3 1 0 0 2 6:19 3



6. Libanon 3 0 0 0 3 2:24 0

Montreal 24. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti si na MS v Kanade pripísali už svoj tretí triumf. Obhajcovia titulu zdolali v noci na piatok Taliansko 4:3 a v tabuľke A-skupiny majú plný počet 9 bodov. Druhí sú Česi s ôsmimi bodmi a práve súboj s Slovákov s Čechmi v piatok o 21.40 SELČ rozhodne o víťazovi skupiny.Darilo sa aj hokejbalistkám, Slovenky vo svojom treťom zápase zdolali Libanon hladko 10:1. Zverenky Mariána Hambálka sa vo štvrtom zápase stretnú s Kanaďankami v piatok o 15.00 SELČ.