Hokejbal: Traja semifinalisti sú známi, o štvrtom sa rozhodne o týždeň

SHbE, tretie zápasy štvrťfinále play off:



Vranov nad Topľou – Hokejmarket Skalica 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)



Góly: V. Kundrát – Válek 3, Salajka, Kaluža, Lukačovič



/konečný stav série: 0:3, Skalica postúpila do semifinále/







IMS-East Popradskí Piráti – LG Bratislava 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



Góly: Miškovič, Lipták – R. Gašpar, Bilik, Fumač, Simon



/konečný stav série: 0:3, LG postúpila do semifinále/







ŠK 98 Pruské – PROTEF Považská Bystrica 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)



Góly: Vozár 2, Balga, Mišák – Straka, Korbáš



/stav série: 2:1/







Nitrianski Rytieri – HBC Košice 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)



Góly: Ondrušek 3, Poliaček, Gubo – Béreš 2, Hajduk



/stav série: 2:1/







štvrté zápasy:



Nitrianski Rytieri – HBC Košice 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: Poliaček 3, Ondrušek, Nauš



/konečný stav série: 3:1, Nitra postúpila do semifinále/







ŠK 98 Pruské – PROTEF Považská Bystrica 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)



Góly: Vozár, Rehák - Rufati 2, Korbáš, Straka, Tomečko



/stav série: 2:2/







ďalší program:



piaty zápas 22. apríla o 13.00 h



PROTEF Považská Bystrica - ŠK 98 Pruské

Bratislava 16. apríla (TASR) - Hokejbalisti Skalice, Nitry a obhajcu titulu LG Bratislava postúpili do semifinále play off Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov. O piatom postupujúcom sa rozhodne o týždeň, stav série medzi Považskou Bystricou a Pruským je nerozhodný 2:2.