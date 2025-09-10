< sekcia Šport
V ankete Hokejbalista roka 2024 triumfovali Martinusík a Džurňáková
Anketu hokejbalista roka vyhlasuje Slovenská hokejbalová únia tradične a okrem hlavnej kategórii ocenila aj ďalších laureátov.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Hokejbalistom roka za rok 2024 sa stal Jaroslav Martinusík, medzi ženami triumfovala v tradičnej ankete Anna Džurňáková. Jej výsledky vyhlásili v stredu večer v priestoroch bratislavského divadla Aréna.
Anketu hokejbalista roka vyhlasuje Slovenská hokejbalová únia tradične a okrem hlavnej kategórii ocenila aj ďalších laureátov. Trénerom roka sa stal Roman Bujdák, ktorý priviedol vlani k titulu Považskú Bystricu, Róbert Krajňák z Prešova si prevzal cenu pre Talent roka. Medzi rozhodcami sa tešil z prvenstva Marek Kralovič, obhájil tak svoje postavenie z predchádzajúcich dvoch rokov.
Martinusík získal celkovo 82 hlasov, chýbal iba na jednom hlasovacom lístku. V roku 2024 ukončil sezónu bronzom v extralige so Skalicou a zároveň sa stal najproduktívnejším hráčom celej súťaže s 39 bodmi (22+19) a aj najlepším strelcom. V play off nazbieral ďalších 11 bodov. V drese Slovenska nazbieral na MS 9 bodov za 4 góly a 5 asistencií. „Je to pre mňa veľká česť a priznám sa, že som to absolútne nečakal v takomto pokročilom veku. Vždy som hovoril, že pre mňa sú prvoradé klubové a tímové úspechy, ale samozrejme poteší vždy aj individuálny úspech a toto je taká menšia čerešnička na konci tej krásnej kariéry, ktorá sa pomaličky blíži,“ povedal pre TASR 34-ročný útočník.
Galavečer poodhalil aj viaceré novinky. Prezident SHbÚ Miroslav Dragun predstavil nového generálneho partnera slovenského hokejbalu a aj novú putovnú trofej pre extraligu mužov. A tiež aj nové dizajny medailí pre sezónu 2025/2026. „Teší ma, že napredujeme, čoho výsledkom sú aj nové partnerstvá a spolupráce. Hokejbal stále nie je docenený tak ako si zaslúži, ale postupnými krokmi sa posúvame. Máme za sebou náročný rok, organizovali sme juniorský šampionát a čaká nás niekoľko výziev aj v roku 2026. V tejto chvíli sa tešíme na štart novej extraligovej sezóny, ktorá sa začne už tento víkend,“ uviedol Dragun pre TASR.
Večer ukončilo vymenovanie troch nových členov do Siene slávy. Vstúpil do nej Roman Bujdák, ten si tak okrem trofeje pre najlepšieho trénera užil ďalší významný moment. Zo slovenskou reprezentáciou získal titul majstra sveta v rokoch 2013, 2015, 2017 a 2019. Spolu s ním ocenili aj Patrika Svitanu, ktorý získal v národnom drese tri tituly svetového šampióna. Tretím novým členom v Sieni slávy je Igor Neczli. Skúsený arbiter mal v pláne kariéru s píšťalkou ukončiť na vlaňajších MS Masters v Edmontone, to však už nestihol. Predčasne zomrel v marci vo veku 59 rokov.
výsledky ankety Hokejbalista roka 2024:
1. Jaroslav Martinusík 82 bodov, 2. Andrej Straka 63 bodov, 3. Matúš Korbáš 60 bodov
Hokejbalistka roka:
Anna Džurňáková
Tréner roka:
Roman Bujdák
Talent roka:
Róbert Krajňák
Rozhodca roka:
Marek Kralovič
zostava extraligovej sezóny:
Peter Buliš - Ivan Gajdoš, Rastislav Virág - Patrik Mitra, Michal Šalka, Jaroslav Martinusík
Sieň slávy:
Patrik Svitana, Roman Bujdák, Igor Neczli in memoriam
