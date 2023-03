Hokejbalistami roka 2022 sa stali Rampáček a Pastorková Rišová

Hokejbalista roka 2022



hráči:



1. Milan Rampáček 134 bodov



2. Marek Gajdoš 112



3. Jozef Minárik 88



4. Libor Teplický 87



5. Matúš Korbáš 84



6. Michal Šalka 82



7. Michal Salajka 66



8. Jakub Takáč 60



9. Lukáš Piják 50



10. Milan Vozár 47







hráčky:



1. Andrea Pastorková Rišová



2. Nela Lopušanová



3. Natália Paľová







rozhodcovia:



1. Marek Kralovič



2. Peter Hriško



3. Štefan Hozák







talent roka:



Nela Lopušanová







All star sezóny:



Milan Murček - Marek Gajdoš, Milan Sobol - Jakub Takáč, Michal Šalka, Milan Rampáček







Sieň slávy:



Ivana Gajdošová, Petra Pavlovičová, Jozef Kollár, Branislav Thron, Peter Szabó in memoriam

Bratislava 30. marca (TASR) - Hokejbalistom roka za rok 2022 sa stal Milan Rampáček, medzi ženami triumfovala Andrea Pastorková Rišová. Najlepších hráčov, hráčky, talent, rozhodcu a All star sezóny 2021/2022 ocenilo vo štvrtok vedenie Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) na pôde Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave. Počas slávnostného aktu tiež pribudli nové mená do Siene slávy slovenského hokejbalu.Anketa sa naposledy uskutočnila v roku 2017, vtedy triumfoval Stanislav Petrík. Rampáček získal toto ocenenie v roku 2015, teraz si prebral druhú trofej. V uplynulej sezóne sa 40-ročný krídelník stal najproduktívnejším hráčom základnej časti extraligy a aj v play off. S reprezentáciou neuspel na MS v Kanade, Slováci sa z Montrealu po prvý raz v histórii vrátili bez kovu. Vo štvrťfinále ich zastavili Gréci. Rampáček potom ohlásil koniec reprezentačnej kariéry a výkonný výbor ho v októbri vymenoval do funkcie reprezentačného trénera.Druhé miesto v ankete obsadil obranca Nitry Marek Gajdoš. Získal 112 bodov, víťaz nazbieral 134 bodov. Tretí skončil ďalší obranca Jozef Minárik z majstrovského LG Bratislava, dostal 88 hlasov.Na hlasovacích lístkoch sa objavilo celkovo až 33 hráčov. Do ankety sa zapojilo celkovo 20 hlasujúcich z 22 oslovených. Okrem členov výkonného výboru a generálneho sekretára hlasovali zástupcovia klubov a reprezentační tréneri. Celkovo udelili 1034 bodov. Rampáček figuroval na 19 hlasovacích lístkoch, chýbal len na jednom.Víťazkou v ženskej kategórii sa stala Andrea Pastroková Rišová. Najlepšia brankárka svetového šampionátu triumfovala pred Nelou Lopušanovou a reprezentačnou kapitánkou Natáliou Paľovou. Lopušanová získala ocenenie pre najväčší talent roka.Najlepším rozhodcom sa stal Marek Kralovič, ktorý triumfoval po štvrtý raz za sebou. Ocenenie pre najlepšieho trénera získal Jaroslav Šalka z LG Bratislava.