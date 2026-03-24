Hokejbalisti LG Bratislava získali trofej pre víťaza základnej časti
Považská Bystrica skončí s určitosťou na druhom mieste a vo štvrťfinále sa stretne s Pruským.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Hokejbalisti LG Corwin Bratislava sa jedno kolo pred koncom základnej časti stali jej víťazmi. Bratislavčania uspeli v oboch zápasoch uplynulého dvojkola a na čele tabuľky majú osembodový náskok. Považská Bystrica skončí s určitosťou na druhom mieste a vo štvrťfinále sa stretne s Pruským. O zvyšných dvojiciach a o postupujúcich do play off sa rozhodne o týždeň.
16. kolo:
Nitrianski Rytieri – HBC Cesty Košice 10:4 (4:1, 6:1, 0:2)
Góly: Tábi 3, T. Štefanka 2, Tulaev, Gugh, Gregor, I. Gajdoš, König – Šechný 2, Cerjan, Džadžovský
ŠK 98 Pruské – Leaders Ružinov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: Cíbik, Blažej, Tichý, Jakubík, Rexa
PROTEF Považská Bystrica – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Góly: Hryzák 3, Straka, Piják – Olejník, Kromka, Gríger
HBK H+H Skalica – Jets Nitra 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: Holaza, Zelenka, Martinusík – Zummer, Kolenčík
LG CORWIN Bratislava – HMHK Vranov nad Topľou 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)
Góly: Lipiansky 2, Ž. Polák, Daubner, Klema, Benko, Mi. Šalka, Ma. Šalka, Krčmár
17. kolo:
HBK Nitrianski Rytieri – HMHK Vranov nad Topľou 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
Góly: Sobotka 2, Ivančík, König, I. Gajdoš, Tábi – Štefan 2, Dudurič, Štefaňák
Leaders Ružinov – HK IMS-East Popradskí Piráti 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)
Góly: Bombara 2, Bajzík, Pisarovič, Weber, Válek – F. Šaling, P. Mitra
PROTEF Považská Bystrica – H+H Skalica 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Góly: Hryzák 3, Lipták, Greguš – Fraňo, Krýdl, Holaza
ŠK 98 Pruské – Jets Nitra 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: Maděra – Kolenčík, Gubo
LG CORWIN Bratislava – HBC Cesty Košice 7:2 (1:0,4:0,2:2)
Góly: Klema a Lipiansky po 2, Ma. Šalka, Bilik, Badalov – Hogh, Šechný
TABUĽKA PO 17. KOLÁCH
1. LG CORWIN Bratislava 17 15 0 0 2 86:40 45
2. HBK PROTEF Považská Bystrica 17 11 1 2 3 70:54 37
3. HBK H+H Skalica 17 10 1 1 5 86:48 33
4. HK IMS-East Popradskí Piráti 17 10 1 0 6 86:58 32
5. Jets Nitra 17 6 3 2 6 63:58 26
6. Leaders Ružinov 17 7 2 1 7 57:54 26
7. ŠK 98 Pruské 17 6 1 1 9 58:67 21
8. HMHK Vranov nad Topľou 17 4 2 1 10 64:90 17
9. HBK Nitrianski Rytieri 17 4 0 2 11 53:82 14
10. HBC Cesty Košice 17 1 0 1 15 31:103 4
Nitrianski Rytieri – HBC Cesty Košice 10:4 (4:1, 6:1, 0:2)
Góly: Tábi 3, T. Štefanka 2, Tulaev, Gugh, Gregor, I. Gajdoš, König – Šechný 2, Cerjan, Džadžovský
ŠK 98 Pruské – Leaders Ružinov 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: Cíbik, Blažej, Tichý, Jakubík, Rexa
PROTEF Považská Bystrica – HK IMS-East Popradskí Piráti 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Góly: Hryzák 3, Straka, Piják – Olejník, Kromka, Gríger
HBK H+H Skalica – Jets Nitra 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: Holaza, Zelenka, Martinusík – Zummer, Kolenčík
LG CORWIN Bratislava – HMHK Vranov nad Topľou 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)
Góly: Lipiansky 2, Ž. Polák, Daubner, Klema, Benko, Mi. Šalka, Ma. Šalka, Krčmár
17. kolo:
HBK Nitrianski Rytieri – HMHK Vranov nad Topľou 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
Góly: Sobotka 2, Ivančík, König, I. Gajdoš, Tábi – Štefan 2, Dudurič, Štefaňák
Leaders Ružinov – HK IMS-East Popradskí Piráti 6:2 (2:1, 4:0, 0:1)
Góly: Bombara 2, Bajzík, Pisarovič, Weber, Válek – F. Šaling, P. Mitra
PROTEF Považská Bystrica – H+H Skalica 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Góly: Hryzák 3, Lipták, Greguš – Fraňo, Krýdl, Holaza
ŠK 98 Pruské – Jets Nitra 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: Maděra – Kolenčík, Gubo
LG CORWIN Bratislava – HBC Cesty Košice 7:2 (1:0,4:0,2:2)
Góly: Klema a Lipiansky po 2, Ma. Šalka, Bilik, Badalov – Hogh, Šechný
TABUĽKA PO 17. KOLÁCH
1. LG CORWIN Bratislava 17 15 0 0 2 86:40 45
2. HBK PROTEF Považská Bystrica 17 11 1 2 3 70:54 37
3. HBK H+H Skalica 17 10 1 1 5 86:48 33
4. HK IMS-East Popradskí Piráti 17 10 1 0 6 86:58 32
5. Jets Nitra 17 6 3 2 6 63:58 26
6. Leaders Ružinov 17 7 2 1 7 57:54 26
7. ŠK 98 Pruské 17 6 1 1 9 58:67 21
8. HMHK Vranov nad Topľou 17 4 2 1 10 64:90 17
9. HBK Nitrianski Rytieri 17 4 0 2 11 53:82 14
10. HBC Cesty Košice 17 1 0 1 15 31:103 4