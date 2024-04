Hokejbalisti SR odštartujú šampionát proti Haiťanom, ženy proti USA

program zápasov SR na MS:



muži - A-skupina



21. júna 11.15 SLOVENSKO - Haiti



22. júna 18.15 Grécko - SLOVENSKO



24. júna 20.15 SLOVENSKO - Kanada



25. júna 12.45 Veľká Británia - SLOVENSKO







27. júna



13.00 štvrťfinále 1



15.30 štvrťfinále 2



18.00 štvrťfinále 3



20.30 štvrťfinále 4







28. júna



14.00 o 7. miesto



15.30 semifinále 1



18.00 semifinále 2



19.00 o 5. miesto







29. júna



13.00 o bronz



16.00 finále







Ženy



22. júna 09.00 USA - SLOVENSKO



23. júna 09.00 SLOVENSKO - Veľká Británia



15.45 SLOVENSKO - Spojené národy



24. júna 11.15 Kanada - SLOVENSKO



25. júna 20.30 Švajčiarsko - SLOVENSKO



26. júna 15.00 SLOVENSKO - Česko







27. júna



08.00 semifinále 1



10.30 semifinále 2



10.30 o 5. až 7. miesto



20.30 o 5. až 7. miesto







28. júna



13.00 o bronz



16.30 o 5. miesto



20.30 finále

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenskí hokejbalisti odštartujú svetový šampionát vo Švajčiarsku (od 21. do 29. júna) zápasom proti Haiti. V A-skupine ich ešte čaká Grécko, Kanada a Veľká Británia. Ženy čakajú postupne reprezentácie USA, Veľkej Británie, Spojených národov, Kanady, Švajčiarska a Česka.Reprezentácia pod vedením Milana Rampáčka sa chce revanšovať po neúspechu na predchádzajúcich MS. Slováci vypadli v Montreale vo štvrťfinále s Gréckom 3:4 a po prvý raz v histórii nezískali na šampionáte medailu. Od roku 2013 do 2019 dominovali na medzinárodnej scéne, získali štyri tituly po sebe, celkovo majú na konte päť titulov.MS sa vo Švajčiarsku uskutočnia po tretí raz.," uviedol pre TASR tréner Slovákov. V B-skupine sa predstaví domáce Švajčiarsko, USA, Fínsko, Česko a Taliansko.Ženy sa postupne stretnú s USA, Veľkou Britániou, Spojenými národmi, Kanadou, Švajčiarskom a Českom. Po zápasoch v skupinách sa prvé štyri tímy prebojujú do semifinále.